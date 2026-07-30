Emergencias y desastres naturales: se debate hoy el sistema de alerta temprana para Tucumán

El sistema provincial de alerta temprana y gestión integral del riesgo, una herramienta destinada a fortalecer la prevención, la respuesta y la recuperación ante emergencias y desastres naturales en todo el territorio provincial, será puesto en consideración de los legisladores en un debate que comenzará hoy a las 9.
La propuesta surge de la Comisión Especial de Emergencia Hídrica (CEEH) y establece la implementación de un esquema integral alineado con la Ley Nacional 27.287 de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil, con el objetivo de coordinar acciones entre el Gobierno provincial, los municipios, las comunas rurales y los organismos de emergencia.
La iniciativa propone un sistema unificado de cuatro niveles de alerta por colores (verde, amarillo, naranja y rojo) que determinarán las acciones preventivas y operativas de acuerdo con la gravedad de cada situación. Además, dispone que las alertas oficiales sean difundidas de manera masiva a través de plataformas tecnológicas para garantizar su acceso oportuno por parte de la población.
El texto también plantea la creación de un Registro Provincial de Recursos Materiales y Logísticos para Emergencias, donde deberán inscribirse maquinarias, vehículos, equipos de comunicación, centros operativos, refugios e insumos estratégicos. Asimismo, establece un Padrón Provincial de Personal de Emergencia y Voluntariado, integrado por enlaces municipales y comunales, personal técnico de organismos públicos, bomberos y voluntarios acreditados.
El debate estará presidido por el vicegobernador Miguel Acevedo, tendrá carácter especial extraordinario y será el primero desde el lanzamiento de la carrera electoral para 2027. En el orden del día también están contemplado un acuerdo que firmó el Gobierno de la Provincia, que conduce Osvaldo Jaldo, con la Municipalidad de la Capital, que comanda Rossana Chahla, por una asistencia de $700 millones (el 50% de la obra) para la construcción de desagües pluviales en el Barrio 360 Viviendas.
En el temario de solamente seis puntos también figuran dos vinculados al Digesto Jurídico. Por un lado, por cumplirse un año de su sanción (9.924) se hará una actualización y depuración de las leyes que se sancionaron hasta diciembre de 2025. Recientemente, durante una presentación que se realizó por el aniversario del trabajo que llevó a cabo el comité que preside Carolina Vargas Aignasse, se indicó que se buscará actualizar anualmente las normativas que regulan el funcionamiento de la provincia.
Monitoreo Post Legislativo
Por otra parte, los integrantes del comité de Digesto Jurídico y Modernización Legislativa también presentaron una iniciativa que propone la creación del Sistema de Monitoreo Post Legislativo, una herramienta destinada a evaluar qué ocurre con las leyes una vez que son sancionadas y si efectivamente cumplen los objetivos para los que fueron aprobadas.
Entre sus principales objetivos figuran verificar si las leyes fueron reglamentadas e implementadas correctamente, evaluar sus efectos sociales, económicos, institucionales y ambientales, detectar obstáculos o vacíos en su aplicación y, en caso de ser necesario, proponer modificaciones, actualizaciones o derogaciones para mejorar el marco normativo.