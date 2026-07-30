Emergencias y desastres naturales: se debate hoy el sistema de alerta temprana para Tucumán

El debate estará presidido por el vicegobernador Miguel Acevedo, tendrá carácter especial extraordinario y será el primero desde el lanzamiento de la carrera electoral para 2027. En el orden del día también están contemplado un acuerdo que firmó el Gobierno de la Provincia, que conduce Osvaldo Jaldo, con la Municipalidad de la Capital, que comanda Rossana Chahla, por una asistencia de $700 millones (el 50% de la obra) para la construcción de desagües pluviales en el Barrio 360 Viviendas.