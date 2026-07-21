Chahla acelera un plan de prevención de inundaciones

La intendente Rossana Chahla encabezó una reunión con funcionarios y equipos técnicos de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán a fin de analizar el avance de las principales obras hídricas que se ejecutan en la ciudad. En el encuentro, además, se definieron las próximas acciones destinadas a prevenir anegamientos e inundaciones durante la temporada estival.
La reunión tuvo lugar en la sede municipal de 9 de Julio y Lavalle. Allí, se realizó un seguimiento de los trabajos de desagües pluviales que se desarrollan en distintos puntos de la Capital y de los proyectos que se encuentran en proceso de adjudicación, en el marco de una estrategia integral para fortalecer la infraestructura urbana frente a eventos climáticos extremos, según se dio a conocer desde la Capital.
En diálogo con la prensa, Chahla destacó “el avance de la importante obra hidráulica de desagües pluviales urbanos que estamos ejecutando en el barrio 360 Viviendas”. “La obra ya alcanzó un 45% de ejecución y beneficiará también a los barrios Nueva Esperanza, Independencia y Ampliación Alejandro Heredia. Estimamos que los trabajos estarán finalizados en los próximos dos meses”, afirmó.
A la vez, la intendenta confirmó que el municipio avanza con otra intervención considerada estratégica. “Avanzamos con una nueva obra hidráulica para el noroeste de San Miguel de Tucumán, en el barrio Margaritas. El proyecto ya fue licitado y se encuentra en proceso de adjudicación, con tres empresas oferentes. Prevemos que este proceso concluya en aproximadamente 30 días y que la ejecución de la obra demande seis meses”, explicó Chahla.
Esa obra contempla un conjunto de intervenciones destinadas a mejorar el drenaje urbano y reducir los anegamientos que afectan históricamente a barrios como Margaritas, SITRAVI, Villa 9 de Julio y 11 de Febrero, entre otros, durante las lluvias intensas.
Otro de los ejes abordados durante la reunión fue la planificación preventiva frente a posibles eventos meteorológicos extremos. En ese sentido, Chahla indicó que el municipio está diseñando en un plan de prevención para casos de emergencia. “Estamos trabajando en un plan de contingencia ante el denominado fenómeno del ‘Súper Niño’, que podría generar escenarios climáticos extremos, con períodos de sequía y también lluvias intensas e inundaciones. Por eso, avanzamos con obras indispensables y medidas de prevención que nos permitan mitigar su impacto y mejorar la situación de las familias, especialmente durante la época estival”, sostuvo.
La intendente también destacó que la planificación de las obras se apoya en herramientas tecnológicas que permiten identificar con precisión las zonas más vulnerables de la ciudad.
“Cada una de estas intervenciones responde a una planificación basada en evidencia. El estudio LiDAR que implementamos nos permite contar con información precisa para definir dónde y cómo intervenir, optimizando nuestros recursos y priorizando las zonas que más lo necesitan”, remarcó. Por último, Chahla subrayó el esfuerzo financiero que realiza la administración municipal para sostener estas intervenciones. “Estas obras representan un gran esfuerzo del Municipio, ya que se realizan con fondos propios y de manera simultánea con otras intervenciones que seguimos llevando adelante en toda la ciudad. Trabajamos con planificación y responsabilidad para preparar a San Miguel de Tucumán frente a los desafíos que nos plantea el cambio climático”, finalizó.
En Tafí Viejo
Por otra parte, el Gobierno provincial dio a conocer el estado de los trabajos que se llevan adelante en el marco de la intervención sobre el arroyo Nueva Esperanza, en Tafí Viejo.
La primera etapa contempla la construcción de una rampa de acceso de más de 80 metros de longitud, que permitirá salvar un desnivel superior a los 30 metros para facilitar el ingreso de equipos al interior del canal. Para su ejecución se realizará un movimiento aproximado de 3.000 metros cúbicos de suelo, mediante la utilización de maquinaria propia de la Dirección Provincial del Agua (DPA), entre ellas una retroexcavadora sobre orugas y una cargadora frontal.
Una vez finalizada esta instancia, las tareas continuarán en el interior del arroyo con el objetivo de controlar los procesos erosivos, mejorar las condiciones hidráulicas del cauce y fortalecer su funcionamiento, contribuyendo a la protección de la infraestructura y de los sectores aledaños. “Por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo seguimos ejecutando obras que permiten prevenir riesgos y mejorar la infraestructura hídrica de la provincia. Estas intervenciones son fundamentales para proteger a la comunidad y optimizar el funcionamiento de los cursos de agua, brindando respuestas concretas a las necesidades de los vecinos”, dijo el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur. En el inicio de las tareas participó la intendenta de Tafí Viejo, Alejandra Rodríguez, quien recorrió el sector junto a funcionarios de la DPA.