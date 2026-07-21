Chahla acelera un plan de prevención de inundaciones

Una vez finalizada esta instancia, las tareas continuarán en el interior del arroyo con el objetivo de controlar los procesos erosivos, mejorar las condiciones hidráulicas del cauce y fortalecer su funcionamiento, contribuyendo a la protección de la infraestructura y de los sectores aledaños. “Por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo seguimos ejecutando obras que permiten prevenir riesgos y mejorar la infraestructura hídrica de la provincia. Estas intervenciones son fundamentales para proteger a la comunidad y optimizar el funcionamiento de los cursos de agua, brindando respuestas concretas a las necesidades de los vecinos”, dijo el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur. En el inicio de las tareas participó la intendenta de Tafí Viejo, Alejandra Rodríguez, quien recorrió el sector junto a funcionarios de la DPA.