Inundaciones: vecinos de La Madrid podrán elevar proyectos a la Legislatura

La Legislatura de Tucumán lleva adelante las discusiones sobre la problemática hídrica de la Provincia, sobre todo en la localidad de La Madrid. El vicegobernador Miguel Acevedo recibió a vecinos de la zona que plantearon una alternativa para mitigar los efectos de las grandes lluvias. El titular de la Cámara aseguró que les otorgará un lugar para exponer en la comisión Especial de Emergencia Hídrica, una vez que se constituya.
Representantes de la comisión Vecinal de La Madrid dialogaron con el titular de la Legislatura sobre su preocupación por la situación hídrica que afecta a la región. Los presentes expresaron su voluntad de colaborar de manera articulada con los distintos organismos del Estado, aportando la experiencia y el conocimiento territorial de quienes conviven diariamente con la problemática.
En ese sentido, los vecinos propusieron incorporarse al ámbito de trabajo de la comisión legislativa para contribuir con información y acompañar el diseño de estrategias orientadas a la prevención y mitigación del riesgo de inundaciones.
Según explicó Acevedo tras el encuentro, los ciudadanos elevaron la idea de utilizar un sistema de encajes que reemplaza los muros de contención y da flexibilidad. “El agua no choca, sino que filtra, drena y contiene; porque es fuerza y velocidad lo que trae una inundación, un ola. Esto lo mitiga”, detalló.
El vicegobernador estimó que la propuesta -de llevarse adelante- podría ejecutarse en un año y medio, aproximadamente, y por un costo inferior al de las grandes reparaciones que se requieren en la localidad. “Por los resultados que han tenido en Japón, Chile y Perú, que también lo han realizado, entiendo que es una propuesta razonable, que habría que analizarla. Es por eso que los vamos a llevar a que expongan con la comisión”, resaltó.
En tanto, Marisol Cantela, vocera de la Comisión Vecinal, valoró la audiencia concedida por el vicegobernador y destacó la importancia de avanzar en un trabajo conjunto. “Queremos colaborar y aportar nuestra experiencia sobre lo que ocurre en el territorio. Necesitamos el acompañamiento del Gobierno para impulsar las obras que ya fueron estudiadas y que permitirían reducir el impacto de las inundaciones en La Madrid y en parajes como Barrancas, Las Ánimas, La Esperanza, El Rodeo y Los Sauces. Nos vamos conformes y esperando respuestas”, dijo.
El titular del Poder Legislativo de la provincia reiteró que le pareció interesante el planteo de los vecinos y que, una vez esté conformada la comisión y fusionada con la del Ejecutivo, se dará paso al análisis de viabilidad del plan para La Madrid.
De hecho, en una reunión de esta semana junto al gobernador Osvaldo Jaldo, los titulares del Gobierno provincial dialogaron sobre unificar las comisiones hídricas del Poder Ejecutivo y del Legislativo para optimizar recursos y herramientas, combinando la capacidad técnica y operativa del Ejecutivo con el marco proyectual de la Legislatura para dar continuidad y actualización a las obras en las distintas cuencas de Tucumán.
Alerta temprana
Allí también el vicegobernador remarcó la voluntad de avanzar con el proyecto que propone la creación del Sistema Provincial de Alerta Temprana y Gestión Integral del Riesgo, una estructura destinada a anticipar, coordinar y responder ante emergencias naturales, climáticas, sanitarias o provocadas por la actividad humana.
Dicha propuesta busca fortalecer la prevención y articular el trabajo entre organismos provinciales, municipios y comunas, tomando como referencia el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir). La iniciativa también crea un Registro de Recursos Materiales y Logísticos para Emergencias, que concentrará información actualizada sobre maquinaria y equipos.