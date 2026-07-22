Inundaciones: vecinos de La Madrid podrán elevar proyectos a la Legislatura

En tanto, Marisol Cantela, vocera de la Comisión Vecinal, valoró la audiencia concedida por el vicegobernador y destacó la importancia de avanzar en un trabajo conjunto. “Queremos colaborar y aportar nuestra experiencia sobre lo que ocurre en el territorio. Necesitamos el acompañamiento del Gobierno para impulsar las obras que ya fueron estudiadas y que permitirían reducir el impacto de las inundaciones en La Madrid y en parajes como Barrancas, Las Ánimas, La Esperanza, El Rodeo y Los Sauces. Nos vamos conformes y esperando respuestas”, dijo.