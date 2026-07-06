Política

Impulsan un sistema de alerta temprana con niveles de riesgo para prevenir inundaciones

El proyecto busca fortalecer la prevención de inundaciones y otras emergencias en la provincia.

INUNDACIONES. El sistema de alerta permitiría dar aviso temprano a los habitantes de zonas inundables.
INUNDACIONES. El sistema de alerta permitiría dar aviso temprano a los habitantes de zonas inundables. LA GACETA / FOTO DE MATÍAS VIEITO
Hace 2 Hs

El trabajo de la Comisión Especial de Emergencia Hídrica (CEEH) de la Legislatura se tradujo ya en un proyecto de ley. La subcomisión de Alerta Temprana presentó una iniciativa que propone la creación del Sistema Provincial de Alerta Temprana y Gestión Integral del Riesgo, una estructura destinada a anticipar, coordinar y responder ante emergencias naturales, climáticas, sanitarias o provocadas por la actividad humana. La propuesta busca fortalecer la prevención y articular el trabajo entre organismos provinciales, municipios y comunas, tomando como referencia el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).

El proyecto establece que Defensa Civil será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la creación de un Departamento de Monitoreo y Alerta Temprana, que funcionará de manera permanente. El organismo deberá vigilar amenazas naturales y antrópicas, procesar información estratégica, emitir alertas y elaborar un mapa digital dinámico con datos sobre riesgo hídrico, riesgo climático e infraestructura crítica de toda la provincia, según se precisó.

Contra las inundaciones: analizan un sistema de alerta temprana en la Legislatura

Contra las inundaciones: analizan un sistema de alerta temprana en la Legislatura

Uno de los principales cambios será la implementación de un sistema unificado de cuatro niveles de alerta, identificado mediante colores:

- Verde: corresponderá a situaciones de normalidad o riesgo mínimo y demandará únicamente monitoreo rutinario.

- Amarillo: se activará cuando existan condiciones favorables para fenómenos que puedan ocasionar daños menores, habilitando la difusión de información preventiva.

- Naranja: indicará una alta probabilidad de eventos capaces de provocar daños materiales severos e interrupción de servicios esenciales.

- Rojo: señalará una emergencia en desarrollo o inminente, activando automáticamente protocolos de evacuación, rescate y despliegue operativo.

Las alertas oficiales deberán difundirse de manera amplia y prioritaria mediante plataformas tecnológicas, procurando que toda la población expuesta pueda recibir la información en tiempo oportuno y sin barreras de acceso.

Avanza en la Legislatura el plan para prevenir inundaciones

Avanza en la Legislatura el plan para prevenir inundaciones

El proyecto lleva las firmas de Tulio Caponio, presidente del comité especial, y de los demás legisladores integrantes: Alberto Olea, José Cano, Walter Berarducci, Roque Argañaraz, Raúl Moreno, Christian Rodríguez, Francisco Serra, Carlos Gallia y Eduardo Verón Guerra. Fue presentado el viernes al vicegobernador Miguel Acevedo, y está previsto que esta semana sea analizado por la comisión de Obras y Servicios Públicos que también encabeza Caponio, con la intención de ser dictaminado y que pueda formar parte de los temas a debatir a fin de mes.

Personal y recursos

La iniciativa también crea un Registro de Recursos Materiales y Logísticos para Emergencias, que concentrará información actualizada sobre maquinaria vial, vehículos, embarcaciones, equipos de comunicación y grupos electrógenos, entre otros.

En paralelo, se conformará un Padrón de Personal de Emergencia y Voluntariado, integrado por enlaces designados por municipios y comunas, personal técnico de organismos públicos, bomberos voluntarios y organizaciones civiles capacitadas.

En los fundamentos se indicó que el sistema apunta a cambiar el enfoque tradicional de la protección civil. “Durante décadas, las políticas estuvieron orientadas principalmente a la respuesta posterior a la emergencia. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que los sistemas modernos de gestión del riesgo deben enfocarse prioritariamente en la prevención, el monitoreo permanente y la anticipación de escenarios críticos”, explicaron.

Las inundaciones en las casas de La Madrid

Las inundaciones en las casas de La Madrid

Finalmente, los parlamentarios reflexionaron que “invertir en prevención significa proteger vidas humanas, reducir pérdidas económicas, fortalecer la capacidad de respuesta estatal y construir una provincia más segura, resiliente y preparada frente a los desafíos del siglo XXI”.

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