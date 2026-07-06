Impulsan un sistema de alerta temprana con niveles de riesgo para prevenir inundaciones

El proyecto lleva las firmas de Tulio Caponio, presidente del comité especial, y de los demás legisladores integrantes: Alberto Olea, José Cano, Walter Berarducci, Roque Argañaraz, Raúl Moreno, Christian Rodríguez, Francisco Serra, Carlos Gallia y Eduardo Verón Guerra. Fue presentado el viernes al vicegobernador Miguel Acevedo, y está previsto que esta semana sea analizado por la comisión de Obras y Servicios Públicos que también encabeza Caponio, con la intención de ser dictaminado y que pueda formar parte de los temas a debatir a fin de mes.