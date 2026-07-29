¿Por qué Fátima Florez asistió a la asunción de Fujimori en Perú? La respuesta del Gobierno

Frente a la repercusión de los hechos, la actriz precisó los motivos de su estadía en el país y aclaró el origen de su vínculo con la mandataria. “Yo vine como amiga de Keiko, de hecho estaba ahí sentada con su familia y con sus amigos. Nosotras tenemos una muy linda amistad que se dio hace dos años cuando compartimos una gala solidaria de Starlite, que es la fundación de Antonio Banderas, en Marbella, España. Nos hicimos muy buenas amigas, ella conoce de mi trabajo”, declaró en diálogo con América TV.