Política

¿Por qué Fátima Florez asistió a la asunción de Fujimori en Perú? La respuesta del Gobierno

"Es pura coincidencia", argumentó la actriz, mientras sobrevuelan los rumores de una reconciliación con el presidente Milei.

¿COINCIDENCIA? Florez volvió a asistir a un acto en el que participó Milei, como ocurrió en los festejos de la Independencia de Estados Unidos, en Buenos Aires.
¿COINCIDENCIA? Florez volvió a asistir a un acto en el que participó Milei, como ocurrió en los festejos de la Independencia de Estados Unidos, en Buenos Aires. FOTO TOMADA DE INSTAGRAM.COM
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Fátima Florez asistió a la asunción de Keiko Fujimori en Lima como invitada personal, lo que generó coincidencias con la presencia del presidente argentino Javier Milei.
  • El Gobierno aclaró que la actriz no integró la delegación oficial ni usó el avión presidencial. Florez explicó que su amistad con Fujimori surgió hace dos años en España.
  • Aunque la coincidencia reactivó rumores de reconciliación sentimental entre Milei y Florez, la artista descartó un reinicio de la pareja por sus compromisos laborales.
Resumen generado con IA

La asunción presidencial en Perú se convirtió en el escenario de una llamativa coincidencia diplomática y mediática. La artista Fátima Florez viajó a Lima para presenciar el inicio de la gestión de Keiko Fujimori como nueva jefa de Estado, un evento institucional al que también asistió el mandatario argentino Javier Milei. La simultaneidad de ambas figuras en el recinto legislativo peruano reactivó de inmediato las especulaciones sobre la relación del libertario y su ex pareja.

Para acallar cualquier inquietud, desde el entorno del Gobierno argentino aclararon que la comediante no formó parte de la delegación diplomática ni utilizó el avión presidencial, ya que su presencia obedecía estrictamente a una invitación de índole personal realizada por la propia Fujimori.

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La expectativa se encendió cuando Florez compartió una imagen en su perfil de Instagram vistiendo un atuendo blanco y custodiada por personal de seguridad cerca del Palacio Legislativo. La publicación, acompañada por un breve "Hola, Perú", provocó una ola de comentarios sobre un hipotético reencuentro con Milei.

Frente a la repercusión de los hechos, la actriz precisó los motivos de su estadía en el país y aclaró el origen de su vínculo con la mandataria. “Yo vine como amiga de Keiko, de hecho estaba ahí sentada con su familia y con sus amigos. Nosotras tenemos una muy linda amistad que se dio hace dos años cuando compartimos una gala solidaria de Starlite, que es la fundación de Antonio Banderas, en Marbella, España. Nos hicimos muy buenas amigas, ella conoce de mi trabajo”, declaró en diálogo con América TV.

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Rumores de reconciliación versus agenda laboral

Pese al carácter privado que se le atribuyó al viaje, las versiones sobre una reanudación del vínculo amoroso cobraron fuerza. Días atrás, en el programa espectáculos LAM, el periodista Ángel De Brito había anticipado movimientos en la pareja. “Aunque una de las partes me lo va a negar, están reconciliados”, sostuvo el presentador. A esto se sumó un antecedente reciente en la embajada norteamericana durante los festejos del 4 de Julio, donde el jefe de Estado presenció en su totalidad la presentación artística de su ex compañera.

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No obstante, la actriz desestimó que su viaje a Perú responda a un encuentro sentimental con Milei y recalcó que sus compromisos profesionales ocupan el centro de sus prioridades. “Saben que estoy trabajando full, que no tengo tiempo ni momento. Sería imposible para mí tener algún amorío con alguien, porque saben que estoy en full trabajo, full carrera”, enfatizó la figura del espectáculo, para luego concluir: “Es pura coincidencia, de verdad. A veces es lindo preservar la intimidad, sobre todo cuando uno está abocado de lleno a la carrera”.

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