Keiko Fujimori asumió la presidencia de Perú: prometió mano dura contra la delincuencia y una "nueva forma de gobernar"
La líder de Fuerza Popular inició su mandato para el período 2026-2031 con un fuerte mensaje contra la corrupción y la inseguridad. El desafío de estabilizar el país y enfrentar el fenómeno de El Niño marcará el comienzo de su gestión.
Resumen para apurados
- Keiko Fujimori asumió hoy la presidencia de Perú en el Congreso para el período 2026-2031, tras ganar la segunda vuelta electoral frente al izquierdista Roberto Sánchez.
- La asunción marca el noveno cambio presidencial en diez años. Fujimori triunfó por menos de 50.000 votos en un país fracturado por la corrupción y el aumento de la delincuencia.
- Con promesas de mano dura, retiro de la Corte IDH y expulsión de migrantes, el mandato buscará estabilizar la crisis institucional y frenar la escalada de violencia histórica.
Keiko Fujimori juró oficialmente como presidenta de Perú para el período 2026-2031, en una ceremonia realizada ante el Congreso que marcó el noveno cambio de mandatario en una década en el país andino.
En sus primeras palabras como jefa de Estado, Fujimori sostuvo: “Recibimos un Estado debilitado por la corrupción, donde las instituciones dejaron de servir a los ciudadanos”. Luego agregó: “Doy gracias a Dios y pongo en sus manos el trabajo que hoy comenzamos al servicio del Perú. Le pido sabiduría para decidir y fortaleza para perseverar”.
La dirigente fue elegida en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales por una diferencia de menos de 50.000 votos sobre el candidato izquierdista Roberto Sánchez.
Durante su discurso de asunción aseguró que “vamos a poner en marcha una nueva forma de gobernar, el Estado volverá a estar al servicio del ciudadano, porque la burocracia no puede convertirse en una barrera entre el ciudadano y sus derechos”. Además, afirmó: “Mi meta principal es cerrar el enorme déficit social que afecta a millones de peruanos”.
La heredera política del ex presidente Alberto Fujimori hizo su ingreso al hemiciclo entre los aplausos de sus legisladores e invitados, mientras que los parlamentarios de izquierda permanecieron en silencio y exhibieron fotografías de víctimas de la violencia estatal y de la represión a las protestas ocurridas tras la caída del presidente Pedro Castillo (2021-2022).
A la ceremonia asistieron diez jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Chile, José Antonio Kast; de Ecuador, Daniel Noboa; de Honduras, Nasry Asfura; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y de Uruguay, Yamandú Orsi.
También estuvieron presentes las hijas de la mandataria, Kaori y Kyara; sus hermanos Sachi y Hiro; además de senadores, diputados, dirigentes cercanos y autoridades políticas, militares y religiosas.
Las promesas de seguridad y las críticas por el legado de Alberto Fujimori
Durante la campaña electoral, Fujimori buscó captar el voto apelando al legado de su padre, una figura que continúa dividiendo a la sociedad peruana. Mientras algunos destacan que derrotó a la guerrilla maoísta Sendero Luminoso y logró frenar la hiperinflación, otros recuerdan el cierre del Congreso con apoyo militar, las condenas por violaciones a los derechos humanos y los escándalos de corrupción que precipitaron el final de su gobierno.
"Va a ser una réplica del padre", advirtió César Fuentes, un jubilado de 80 años, quien teme que las estrategias para combatir la inseguridad deriven en abusos.
Entre las principales propuestas de la nueva presidenta figuran allanamientos en zonas consideradas peligrosas, expulsiones de migrantes indocumentados, la instalación de tribunales anónimos y el retiro de Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El contexto de inseguridad representa uno de los mayores desafíos para la nueva administración. En Perú, los homicidios pasaron de 1.000 en 2018 a 2.600 en 2025, mientras que las denuncias por extorsión crecieron de 3.200 a 26.500 en el mismo período.