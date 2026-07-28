Keiko Fujimori asumió la presidencia de Perú: prometió mano dura contra la delincuencia y una "nueva forma de gobernar"

Las promesas de seguridad y las críticas por el legado de Alberto Fujimori

Durante la campaña electoral, Fujimori buscó captar el voto apelando al legado de su padre, una figura que continúa dividiendo a la sociedad peruana. Mientras algunos destacan que derrotó a la guerrilla maoísta Sendero Luminoso y logró frenar la hiperinflación, otros recuerdan el cierre del Congreso con apoyo militar, las condenas por violaciones a los derechos humanos y los escándalos de corrupción que precipitaron el final de su gobierno.