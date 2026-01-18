Fátima Florez y un dato que dejó muda a Mirtha Legrand: ¿qué contó sobre Javier Milei?

La promesa de Fátima Florez sobre lo que hará Milei

La estrella de la obra confirmó finalmente la asistencia del economista para finales de enero. “Obviamente va a venir acá, tiene actividades. Y siempre la idea fue venir a verme porque es muy fanático. Siempre pondera mucho mi trabajo, le gusta mucho lo que yo hago arriba del escenario, realmente me admira mucho y no quiere perderse el show. Así que va a estar el martes 27 de enero”. No obstante, la humorista mantuvo cautela ante los cambios en tareas gubernamentales al expresar: “Yo confirmo, pero ustedes saben cómo es la volatilidad de las agendas. Yo digo, pero bueno”, respondió con un acting característico.