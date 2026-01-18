Fátima Florez y un dato que dejó muda a Mirtha Legrand: ¿qué contó sobre Javier Milei?

Fátima Florez visitó el programa de Mirtha Legrand y generó gran repercusión con sus declaraciones sobre el actual mandatario argentino que es su ex pareja. La imitadora enfrentó las consultas punzantes de la conductora respecto al vínculo afectivo que mantuvo con el presidente Javier Milei al afirmar que "sé mucho y hablo poco". Durante la velada, la artista brindó detalles inéditos acerca de la próxima visita presidencial a su espectáculo teatral en Mar del Plata.
La cena transcurrió entre risas y confesiones íntimas sobre la dinámica privada de la antigua pareja. La Chiqui indagó sobre la posibilidad de una reconciliación, pero la invitada aclaró que "ahora estoy muy enfocada en mí". La comensal prefirió centrar la atención en su presente laboral, aunque no eludió referirse a la admiración mutua existente con Javier Milei.
Fátima Florez y Javier Milei: encuentro confirmado en el teatro
Al iniciar la charla, se lanzó una frase directa para descolocar a la actriz. “¿Vos te estás preparando? Porque el 26 llega, eh”, disparó sin preámbulos y sin nombrarlo Mirtha al principio del programa con la mirada clavada en Fátima Florez. “Ahhh”... “Parece el lanzamiento…”, sumó algo la protagonista ante la sorpresa general.
La diva insistió sobre los planes del político para asistir a la función marplatense. Luego de explicar que leyó la noticia en el diario, Legrand aclaró para el resto de los presentes: “Viene el presidente Milei. ¿Te va a ir a visitar? ¿Te va a ir a ver? ¿Sabés algo?”, volvió al ruedo la presentadora. “Yo soy una mujer que sé mucho y hablo poco”, explicó Florez en medio de una risa nerviosa; “¿Te parece que hablás poco?, siguió la conductora; “Menos que la Chiqui seguro”, salió del paso la invitada.
La promesa de Fátima Florez sobre lo que hará Milei
La estrella de la obra confirmó finalmente la asistencia del economista para finales de enero. “Obviamente va a venir acá, tiene actividades. Y siempre la idea fue venir a verme porque es muy fanático. Siempre pondera mucho mi trabajo, le gusta mucho lo que yo hago arriba del escenario, realmente me admira mucho y no quiere perderse el show. Así que va a estar el martes 27 de enero”. No obstante, la humorista mantuvo cautela ante los cambios en tareas gubernamentales al expresar: “Yo confirmo, pero ustedes saben cómo es la volatilidad de las agendas. Yo digo, pero bueno”, respondió con un acting característico.
Hacia el final de la entrevista, surgieron preguntas picantes sobre la vida amorosa del libertario. Su interlocutora consultó por su desempeño como amante y la respuesta resultó sorpresiva para los comensales. “Creo que las relaciones se construyen de a dos, hay un encuentro porque dos personas se eligen. Yo soy una persona muy fogosa, así que quien esté conmigo tiene que estar a la altura”, sentenció la comendiante con seguridad. Con este cierre, Fátima Florez terminó un capítulo de revelaciones sobre su excompañero.