Javier Milei irá al teatro a ver a Fátima Florez en Mar del Plata: la función se adelanta a las 21

El Presidente asistirá este martes al espectáculo “Fátima Universal” en el teatro Roxy. La función fue reprogramada de manera excepcional por su presencia.

Hace 22 Min

El presidente Javier Milei tiene previsto asistir este martes 27 de enero a la función de “Fátima Universal”, el espectáculo que su expareja Fátima Florez presenta en el teatro Roxy de Mar del Plata, en plena temporada de verano.

La visita del mandatario se enmarca en el denominado “Tour de la Gratitud”, una serie de actividades que Milei desarrolla por estos días en Mar del Plata.

Debido a la presencia presidencial, la función fue reprogramada especialmente y se adelantará de manera excepcional a las 21, tal como confirmó la propia actriz y humorista, quien además difundió el flyer promocional con el nuevo horario.

“Está confirmadísimo que viene; es una función que se adelanta porque luego él debe seguir con sus actividades”, explicó Fátima Florez, quien adelantó que el espectáculo tendrá referencias a la actualidad política a raíz de la asistencia del jefe de Estado.

Incluso, la capocómica dejó abierta la posibilidad de que Javier Milei suba al escenario hacia el final del show para cantar, una faceta que el Presidente ya mostró en otras apariciones públicas.

“Sobre el final le vamos a preguntar al público si tiene ganas de que el presidente cante. Seguro nos dicen que sí”, anticipó.

