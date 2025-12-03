Fátima Florez reveló detalles de su relación con Javier Milei en el programa de Pergolini

Pese a la tremenda atención generada por el público y los medios de comunicación, Fátima declaró haber mantenido la tranquilidad en su esfera personal. Ella describió su vivencia diciendo que "yo lo viví con mucha naturalidad". La artista, sin embargo, vio que la opinión del público era masiva, pues "era muy fácil opinar y todo el mundo opinaba". Finalmente, la imitadora comentó que, a pesar de la presión, continuó enfocada en su agenda profesional, ya que "no cambié en absoluto nada mi vida ni mi forma de vestir".