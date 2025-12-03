Secciones
Fátima Florez reveló detalles de su relación con Javier Milei en el programa de Pergolini

La artista habló de manera directa sobre su vínculo con el mandatario.

Fátima Florez reveló detalles de su relación con Javier Milei en el programa de Pergolini Fátima Florez en Otro Día Perdido
Hace 2 Hs

Fátima Florez participó en una entrevista con Mario Pergolini donde abordó temas sensibles de su vida amorosa y su experiencia junto al actual presidente Javier Milei. La artista habló de manera directa sobre su vínculo con el mandatario, así como de su particular filosofía acerca de las relaciones sentimentales que concluyen. Este diálogo proporcionó detalles poco conocidos sobre la transición de una vida discreta a una de exposición presidencial.

Durante la conversación, el presentador televisivo buscó profundizar en la posibilidad de mantener lazos de amistad con ex parejas, según Pergolini, se vuelve complejo, especialmente cuando las figuras involucradas tienen un gran reconocimiento público. Florez también explicó cómo se sintió con la intensa cobertura mediática de su noviazgo en el mismo instante en que Javier Milei asumía la máxima autoridad de Argentina.

Ex parejas y compañeros pasajeros: ¿Qué opina Fatima Florez?

La estrella del espectáculo defendió con convicción su forma de enfrentar las separaciones amorosas en la vida. De forma categórica, ella aseguró frente al conductor: “Yo soy muy buena ex lo dije siempre y lo voy a seguir pensando”. Pergolini puso en tela de juicio esta afirmación, cuestionando si es realmente posible, "es medio raro", dijo sobre cuando se trata de personas conocidas y expuestas. Este intercambio evolucionó hacia un profundo análisis sobre la naturaleza de las relaciones amigables después de una ruptura.

La plática luego se desvió hacia la definición de los vínculos casuales o menos formales. Fátima Florez habló de los "Touch and go". Ella explicó que configura una dinámica "como tener una novia pero no es una novia". Aunque la descripción sugiere informalidad, la comediante sostuvo que toma esta figura de manera seria, considerándola una pareja "absolutamente".

¿Qué dijo Fátima Florez sobre su relación con Javier Milei?

Pergolini habló del contexto político en que la pareja se desarrolló, “todo un momento”, dijo. El drástico cambio de una vida privada reservada a una pública y presidencial resultó una situación impactante para la actriz. Fátima rememoró que su vida previa venía de "estar solamente una relación de muchos años" con un "perfil super bajo de mi vida privada".

Pese a la tremenda atención generada por el público y los medios de comunicación, Fátima declaró haber mantenido la tranquilidad en su esfera personal. Ella describió su vivencia diciendo que "yo lo viví con mucha naturalidad". La artista, sin embargo, vio que la opinión del público era masiva, pues "era muy fácil opinar y todo el mundo opinaba". Finalmente, la imitadora comentó que, a pesar de la presión, continuó enfocada en su agenda profesional, ya que "no cambié en absoluto nada mi vida ni mi forma de vestir".

