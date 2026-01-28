Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest

Javier Milei protagonizó este martes por la noche una escena tan política como teatral en Mar del Plata. En el marco de su Tour de la Gratitud, el Presidente asistió al show de Fátima Florez en la Sala Roxy, donde no solo presenció la función desde las gradas sino que también subió al escenario para cantar “Rock del Gato”, el clásico de Ratones Paranoicos, ante un teatro colmado.