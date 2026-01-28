Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest
El Presidente asistió al espectáculo de la imitadora en la Sala Roxy, primero desde la platea y luego sobre el escenario. Interpretó “Rock del Gato”, de Ratones Paranoicos, le dedicó palabras de admiración y partió rumbo a un festival libertario.
Javier Milei protagonizó este martes por la noche una escena tan política como teatral en Mar del Plata. En el marco de su Tour de la Gratitud, el Presidente asistió al show de Fátima Florez en la Sala Roxy, donde no solo presenció la función desde las gradas sino que también subió al escenario para cantar “Rock del Gato”, el clásico de Ratones Paranoicos, ante un teatro colmado.
La aparición de Milei se dio luego de una jornada intensa en “La Feliz”, que incluyó recorridas por el centro urbano, saludos a militantes, una visita a un complejo industrial y un ensayo previo con la propia Florez, con quien mantiene una relación personal pasada.
Milei en el escenario: rock, ovación y complicidad
El espectáculo de Fátima Florez —de una hora y media de duración— combina monólogos, humor e imitaciones de figuras del espectáculo y de la política argentina, entre ellas Patricia Bullrich, Cristina Kirchner y Karina, la cantante. Milei siguió atento la función desde la platea hasta que, pasadas las 22.35, se concretó lo que ya era un secreto a voces.
Vestido con su habitual campera de cuero, el Presidente saltó al escenario y, al ritmo del riff característico de la canción de Ratones Paranoicos, interpretó las estrofas de Rock del Gato mientras Fátima Florez bailaba a su lado, en una escena celebrada por el público con aplausos y cánticos de “Presidente, Presidente”.
El número musical duró cerca de cinco minutos y cerró con un abrazo entre ambos protagonistas.
Los elogios de Milei a Fátima Florez
Antes de retirarse, Milei tomó el micrófono y dejó elogios públicos para su expareja:
“Es una artista fuera de serie, una persona con muchísimo talento y una gran trabajadora. Entiende el cambio y, además de todo, es una gran persona”.
Luego agradeció al público y cerró con su ya clásica consigna:
“Estamos haciendo a la Argentina grande nuevamente. Viva la libertad, carajo”.
Rumbo a La Derecha Fest
Tras su participación en el teatro, Milei abandonó la Sala Roxy para dirigirse a La Derecha Fest, un festival libertario que se desarrolló también en Mar del Plata, donde tenía previsto brindar un discurso ante militantes y seguidores.
El cruce entre política, espectáculo y rock volvió a mostrar una faceta poco convencional del Presidente, en una noche que combinó escena teatral, ovación popular y mensaje político.