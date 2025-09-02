En medio de la crisis del Gobierno, Milei modifica su agenda en EE.UU. y descarta visitar a Fátima Florez

El cambio de agenda se da en un contexto marcado por la cercanía de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y en medio del impacto generado por las filtraciones de audios que agitaron la escena política durante los últimos días. En ese marco, el gobierno libertario realizó presentaciones judiciales por presunto espionaje ilegal contra Karina Milei, lo que generó cuestionamientos dentro del propio espacio libertario sobre la conveniencia del viaje, consignó el diario "La Nación".