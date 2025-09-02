En medio de la crisis del Gobierno, Milei modifica su agenda en EE.UU. y descarta visitar a Fátima Florez

Javier Milei modificó su itinerario de viaje a Estados Unidos previsto para esta semana. Finalmente, solo visitará la ciudad de Los Ángeles, dejando de lado la escala en Las Vegas que estaba contemplada inicialmente para asistir a un espectáculo de su ex pareja, Fátima Flórez, en el hotel Sahara.
La decisión fue confirmada por altas fuentes del Gobierno nacional, en medio de la crisis política generada por la difusión de audios del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, quien denunció un presunto caso de corrupción que involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.
Milei partirá este miércoles, a las 23, luego de encabezar el cierre de campaña en la localidad bonaerense de Moreno, y tiene previsto regresar al país el viernes, un día antes de lo estipulado en el plan original.
El cambio de agenda se da en un contexto marcado por la cercanía de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y en medio del impacto generado por las filtraciones de audios que agitaron la escena política durante los últimos días. En ese marco, el gobierno libertario realizó presentaciones judiciales por presunto espionaje ilegal contra Karina Milei, lo que generó cuestionamientos dentro del propio espacio libertario sobre la conveniencia del viaje, consignó el diario "La Nación".
Aunque se había especulado con la posibilidad de que el mandatario asistiera a un espectáculo artístico en Las Vegas, fuentes oficiales indicaron que esa visita no estaba confirmada y dependía de la agenda presidencial, a pesar de haber sido promocionada públicamente.
La presencia de Milei en Los Ángeles fue ratificada en función de un compromiso asumido previamente con el economista Michael Milken, quien organizó un encuentro con empresarios. Originalmente previsto en su residencia, el evento fue trasladado a un hotel debido al crecimiento en la cantidad de asistentes, que alcanzó los 80 confirmados.
Como consecuencia del ajuste en el itinerario, también se resolvió que los inversores hoteleros que iban a reunirse con Milei en Las Vegas se trasladen a Los Ángeles, lo que permitirá que el Presidente regrese antes de lo planeado, en plena recta final hacia los comicios.
El regreso está sujeto a la disponibilidad operativa del avión presidencial y al cumplimiento de las horas de vuelo del equipo técnico a cargo.
Entre los posibles encuentros en Los Ángeles figura el de la ingeniera biomédica María Noel de Castro, aspirante a astronauta argentina, quien tenía previsto ver al mandatario en Las Vegas y ahora se trasladará para concretar la reunión. En cambio, aún no está confirmada la presencia de otras personalidades que podían sumarse a la agenda presidencial.
Tras su retorno, Milei estará presente el domingo en las elecciones bonaerenses. Luego, retomará su agenda internacional con un viaje programado a España entre el 11 y el 14 de septiembre, donde participará de un evento político y mantendrá reuniones con empresarios.
Para fines de mes, el mandatario tiene previsto asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde se espera que pronuncie un discurso ante los miembros del organismo y mantenga encuentros bilaterales con otros jefes de Estado.