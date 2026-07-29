Murió el hombre que estaba internado por la explosión del edificio de Monteagudo al 100

Jonathan Stisman, de 43 años, falleció este miércoles debido a las heridas sufridas en la explosión de su departamento, ubicado en el edificio de Monteagudo al 100. El médico permanecía internado en el Centro de Salud, a donde había ingresado el lunes por la noche con quemaduras que comprometían el 80% de su cuerpo.
Su estado era crítico y permanecía con asistencia mecánica respiratoria, en la unidad de terapia intensiva. La explosión, que continúa bajo investigación, provocó importantes daños materiales en el edificio ubicado en Monteagudo 120 y motivó un amplio operativo de emergencia en el que intervinieron bomberos, defensa civil y del servicio del 107.
En las últimas horas, las autoridades informaron que el edificio continúa clausurado de manera preventiva. No obstante, algunos inquilinos y propietarios fueron autorizados a ingresar de manera temporal, y bajo estrictas medidas de seguridad, para retirar pertenencias indispensables mientras avanzan las pericias técnicas sobre la estructura.
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