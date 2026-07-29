Seguridad

Murió el hombre que estaba internado por la explosión del edificio de Monteagudo al 100

Tenía 43 años y permanecía bajo cuidados intensivos desde el lunes. Había sufrido quemaduras en el 85% de su cuerpo.

EVACUADOS. Alrededor de 60 personas debieron abandonar el edificio de Monteagudo al 100 luego de la explosión.
EVACUADOS. Alrededor de 60 personas debieron abandonar el edificio de Monteagudo al 100 luego de la explosión. LA GACETA
Hace 4 Min

Jonathan Stisman, de 43 años, falleció este miércoles debido a las heridas sufridas en la explosión de su departamento, ubicado en el edificio de Monteagudo al 100. El médico permanecía internado en el Centro de Salud, a donde había ingresado  el lunes por la noche con quemaduras que comprometían el 80% de su cuerpo.

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Su estado era crítico y permanecía con asistencia  mecánica respiratoria, en la unidad de terapia intensiva. La explosión, que continúa bajo investigación, provocó importantes daños materiales en el edificio ubicado en Monteagudo 120 y motivó un amplio operativo de emergencia en el que intervinieron bomberos, defensa civil y del servicio del 107.

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HERIDAS. Stisman falleció debido a las graves quemaduras que sufrió su cuerpo durante la explosión. HERIDAS. Stisman falleció debido a las graves quemaduras que sufrió su cuerpo durante la explosión. FOTO TOMADA DE FACEBOOK.COM

En las últimas horas, las autoridades informaron que el edificio continúa clausurado de manera preventiva. No obstante, algunos inquilinos y propietarios fueron autorizados a ingresar de manera temporal, y bajo estrictas medidas de seguridad, para retirar pertenencias indispensables mientras avanzan las pericias técnicas sobre la estructura.

Noticia en desarrollo.

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