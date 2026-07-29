Murió el hombre que estaba internado por la explosión del edificio de Monteagudo al 100

Jonathan Stisman, de 43 años, falleció este miércoles debido a las heridas sufridas en la explosión de su departamento, ubicado en el edificio de Monteagudo al 100. El médico permanecía internado en el Centro de Salud, a donde había ingresado el lunes por la noche con quemaduras que comprometían el 80% de su cuerpo.