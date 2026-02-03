Fátima Florez habló de su relación con Milei: “No me gusta rotular, los vínculos van más allá"

Fátima Florez pasó por el living de *Solo una vuelta más* (TN) y, fiel a su estilo, no dejó tema sin tocar. En una charla con Diego Sehinkman, la humorista se refirió a su actual relación con Javier Milei, y evitó las definiciones tajantes pero dejó clara la complicidad que los une. “No me gustan las etiquetas ni los encasillamientos, me ahogan esas cosas”, afirmó.
La actriz defendió la naturaleza de su vínculo al asegurar que "va más allá de lo que los demás quieran encorsetar". Si bien evitó confirmar un noviazgo formal en términos tradicionales, subrayó la honestidad y lealtad que rigen su trato con el mandatario.
Una definición sobre los vínculos
“Me parece que los vínculos van más allá de lo que los demás quieran encorsetar. Para mí, la palabra amistad es muy grande y se construye con muchos años; yo soy así, quizás sea un poco exagerada en mi manera de definir los vínculos. Soy muy honesta y leal, eso se sabe ver y se aprecia”, insistió.
El momento más distendido llegó cuando recordó la performance del martes pasado en el Teatro Roxy, donde Milei subió al escenario para cantar el "Rock del Gato". "Cantó muy bien", elogió Fátima, al revelar incluso que el propio Juanse (líder de Los Ratones Paranoicos) le envió un mensaje de felicitación al Presidente.
Entre risas y ante la imitación de Ariel Tarico, la humorista jugó con la letra de la canción y lanzó con picardía: “¿Hubo noche de hotel o no? Mirá que soy una mujer...”.