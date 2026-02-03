Fátima Florez habló de su relación con Milei: “No me gusta rotular, los vínculos van más allá"

Fátima Florez pasó por el living de *Solo una vuelta más* (TN) y, fiel a su estilo, no dejó tema sin tocar. En una charla con Diego Sehinkman, la humorista se refirió a su actual relación con Javier Milei, y evitó las definiciones tajantes pero dejó clara la complicidad que los une. “No me gustan las etiquetas ni los encasillamientos, me ahogan esas cosas”, afirmó.