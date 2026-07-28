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Rescataron con vida a un caniche que pasó 29 días bajo los escombros y se reencontró con su dueña

Bailey fue hallado en La Guaira casi un mes después del trágico terremoto de 7.1. Se mantenía al lado del cuerpo de la madre de su pequeña dueña de 11 años, a quien intentó proteger hasta el último momento.

Rescataron a Bailey, un perro caniche atrapado en los escombros.
Rescataron a Bailey, un perro caniche atrapado en los escombros. Imagen: captura
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Rescatistas hallaron con vida el 23 de julio a Bailey, un caniche atrapado durante 29 días tras un terremoto de 7.1 en Catia La Mar, Venezuela, el pasado 24 de junio.
  • El perro permaneció junto al cuerpo de la madre de su dueña de 11 años. Fue extraído en estado crítico con deshidratación y úlceras oculares para ser atendido.
  • Actualmente, Bailey se recupera bajo observación médica. El hecho representa un símbolo de fe y esperanza para la comunidad tras la catástrofe sufrida en el país.
Resumen generado con IA

Las búsquedas no cesaron y aunque las probabilidades eran mínimas, nunca se agotaron. Los trabajos de rescate se mantuvieron firmes gracias a la esperanza, hasta que dieron con un perro caniche que estuvo atrapado durante casi un mes debajo de las ruinas en Catia La Mar, Venezuela. El procedimiento quedó registrado en video, donde los rescatistas mostraron la condición del can tras los fuertes movimientos telúricos del 24 de junio.

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Bailey, un perro caniche, fue hallado con vida bajo los derrumbes tras los terremotos que sacudieron Venezuela. El animal se reencontró con su dueña, Victoria Rengel, una niña de 11 años que perdió a su madre durante el trágico evento. La mascota fue localizada junto al cuerpo y la pequeña afirmó que el can “intentó protegerla”.

Hallazgo en el epicentro de la tragedia en Venezuela

El perro fue ubicado el 23 de julio, durante las labores de búsqueda en Catia La Mar, en La Guaira, uno de los epicentros de los terremotos de magnitud 7.1. En el corto publicado puede verse a Bailey, de dos años, en un estado crítico, acostado en el suelo y con cascotes alrededor de los ojos. De acuerdo con rescatistas y vecinos, presentaba úlceras oculares por la exposición al polvo y deshidratación.

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El impacto del hallazgo emocionó inmediatamente a la familia. Victoria recordó el instante exacto en que le avisaron que habían localizado a un animal entre los restos del derrumbe: "Me dicen 'blanco', yo me bajo de la moto y salgo corriendo", relató en diálogo con el medio local Noticias Caracol En Vivo. "Lo reconozco y veo que es Bailey. Yo lo llamo para ver si me reconoce, pero él estaba ido y no me reconoció", contó afectada al recordar la desorientación en la que se encontraba la mascota.

Bailey: un símbolo de fe y resistencia

Junto al cuerpo sin vida de la madre de Victoria, el pequeño animal se mantuvo firme hasta el último segundo antes de ser liberado, en un acto de fidelidad que conmovió a todos los presentes. Tras ser extraído cuidadosamente de las ruinas, Bailey fue trasladado de urgencia a una clínica veterinaria para iniciar un complejo tratamiento de estabilización.

Allí, una profesional médica decidió sumarse a este hecho extraordinario de manera voluntaria. "Ella nos abrió la puerta de su clínica y nos dijo que trajéramos a Bailey, que quería ser la doctora que estuviese pendiente de su recuperación", explicó Jairo, padre de la niña. La médica veterinaria destacó que este tipo de prodigios ofrecen luz en momentos de profunda angustia colectiva: "Entre tanto dolor, tenemos experiencias como estas que nos hacen sentir y creer que lo que estamos haciendo es lo correcto y que la vida siempre va a tener un nuevo regalo".

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Actualmente, Bailey permanece bajo observación médica mientras continúa recuperándose de las secuelas físicas provocadas por los casi 30 días que permaneció atrapado.

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