Rescataron con vida a un caniche que pasó 29 días bajo los escombros y se reencontró con su dueña

Allí, una profesional médica decidió sumarse a este hecho extraordinario de manera voluntaria. "Ella nos abrió la puerta de su clínica y nos dijo que trajéramos a Bailey, que quería ser la doctora que estuviese pendiente de su recuperación", explicó Jairo, padre de la niña. La médica veterinaria destacó que este tipo de prodigios ofrecen luz en momentos de profunda angustia colectiva: "Entre tanto dolor, tenemos experiencias como estas que nos hacen sentir y creer que lo que estamos haciendo es lo correcto y que la vida siempre va a tener un nuevo regalo".