Así fue el rescate de los mineros varados a -24 °C en la cordillera de Catamarca

La alarma se encendió el lunes por la tarde, cuando los familiares de los trabajadores notificaron a las autoridades que la cuadrilla no había arribado a su puesto habitual en la mina Tres Quebradas, un yacimiento situado a 4.500 metros de altitud en la zona puna de Fiambalá. Fue así como dotaciones de bomberos voluntarios de la ciudad de Santa María emprendieron viaje hacia el departamento de Antofagasta de la Sierra.