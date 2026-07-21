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¿Está tu mascota en la lista? Cuáles son los perros más inteligentes según la ciencia

Un recorrido por los canes que más destacan por su agilidad mental, facilidad para aprender órdenes y capacidad para resolver problemas complejos junto al ser humano.

¿Está tu mascota en la lista? Cuáles son los perros más inteligentes según la ciencia
Imagen generada con IA por Infobae
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El American Kennel Club difundió las razas de perros más inteligentes del mundo este julio para destacar su capacidad de aprendizaje y resolución de problemas en el hogar.
  • La clasificación se basa en la velocidad de respuesta al adiestramiento y destreza en tareas lógicas, donde el Border collie y el Poodle lideran por su gran agilidad mental.
  • Conocer la capacidad cognitiva de estas razas optimizará su entrenamiento para tareas de asistencia y seguridad, mejorando la convivencia y el bienestar animal en el futuro.
Resumen generado con IA

Cada 21 de julio la sociedad homenajea a los perros, y resalta el rol fundamental que ocupan en el día a día de innumerables hogares. Además de ofrecer afecto e incondicionalidad, estos animales destacan notablemente por su gran astucia, su facilidad para comprender órdenes y la manera en que logran conectar con los seres humanos.

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En este marco, entidades de gran trayectoria como el American Kennel Club (institución dedicada desde 1884 al bienestar y la crianza de canes de raza pura), evalúan la capacidad cognitiva canina. La organización categoriza la destreza mental de las distintas razas analizando factores como la velocidad de respuesta en el adiestramiento y la habilidad para desenvolverse en actividades deportivas, laborales y de obediencia.

Cuáles son las razas de perro más inteligentes

Border collie

El border collie encabeza las clasificaciones de inteligencia por su habilidad para resolver problemas y su rapidez mental. Gracias a su energía, instinto de pastoreo y capacidad de autocontrol, supera retos complejos de forma autónoma, lo que lo posiciona como una raza sumamente eficaz y adaptable.

Poodle

El poodle destaca por su facilidad para aprender rápido y su clara disposición para complacer. Su capacidad intelectual le permite asimilar comandos con velocidad, además de resolver tareas lógicas simples y comprender los gestos humanos en diversos entornos.

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Pastor alemán

Reconocido por su labor en seguridad y asistencia, el pastor alemán destaca por su carácter valiente, confiado y astuto. Su facilidad de aprendizaje y rapidez de reacción lo convierten en una opción idónea para tareas que exigen alta adaptabilidad y obediencia.

Golden retriever

Con un temperamento dócil y colaborador, el golden retriever sobresale en actividades de asistencia y pruebas de obediencia. Su alta sociabilidad se refleja en la fuerte conexión que establece con las personas y en su tendencia a buscar apoyo humano ante desafíos difíciles.

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Doberman pinscher

El doberman pinscher combina astucia, vigilancia y capacidad de concentración bajo presión. Diseñado para la protección, aprende instrucciones complejas con rapidez y toma decisiones ágiles, siendo una raza muy apta para funciones de seguridad.

Pastor de las islas Shetland

El pastor de las islas Shetland destaca por su agilidad tanto física como mental, respondiendo con destreza en deportes caninos y labores de pastoreo. A pesar de su tamaño compacto, demuestra una gran versatilidad y facilidad para asimilar comandos.

Labrador retriever

Popular por su carácter amigable y activo, el labrador retriever destaca en tareas de búsqueda, rescate y asistencia. Diversos estudios respaldan su habilidad para interpretar la comunicación humana y resolver problemas sencillos.

Papillón

El papillón es la única raza del grupo Toy en los primeros puestos de inteligencia. Destaca por la rapidez con la que asimila órdenes, su agilidad en competencias deportivas y su capacidad para adaptarse a distintos escenarios.

Rottweiler

Con una marcada herencia de trabajo y protección, el rottweiler es un perro guardián, firme y seguro de sí mismo. Muestra gran aptitud para el adiestramiento avanzado y capacidad para desenvolverse ante situaciones complejas.

Pastor ganadero australiano

Especializado en el manejo de ganado y emparentado con el dingo, el pastor ganadero australiano destaca por su resistencia y energía. Su notable inteligencia adaptativa le permite resolver exigencias físicas y mentales con perseverancia.

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