¿Está tu mascota en la lista? Cuáles son los perros más inteligentes según la ciencia

En este marco, entidades de gran trayectoria como el American Kennel Club (institución dedicada desde 1884 al bienestar y la crianza de canes de raza pura), evalúan la capacidad cognitiva canina. La organización categoriza la destreza mental de las distintas razas analizando factores como la velocidad de respuesta en el adiestramiento y la habilidad para desenvolverse en actividades deportivas, laborales y de obediencia.