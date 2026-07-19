Lucas Trejo compartió una emotiva despedida a su esposa e hijos tras la tragedia en Venezuela

El video familiar que Lucas Trejo decidió compartir

La grabación fue realizada en una terraza con vista al mar de La Guaira y muestra distintas conversaciones entre Lucas Trejo, su esposa y sus hijos. En una de las primeras escenas, el futbolista dialoga con Aarón en un breve intercambio de preguntas y respuestas. Al consultarle qué pensaba de Venezuela, el niño respondió que se sentía muy feliz y destacó la vista que tenía desde ese lugar.