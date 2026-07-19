Lucas Trejo compartió una emotiva despedida a su esposa e hijos tras la tragedia en Venezuela

Resumen para apurados
- El futbolista argentino Lucas Trejo despidió con un emotivo video en redes sociales a su esposa e hijos, quienes fallecieron tras los recientes terremotos en Venezuela.
- El hecho ocurrió en La Guaira mientras Trejo concentraba en Caracas. Tras buscar intensamente a su familia en el edificio Cumanagotto, los rescatistas hallaron los cuerpos.
- El caso conmovió profundamente al fútbol argentino y venezolano. En su mensaje, el futbolista se refugió en su fe cristiana y expresó la esperanza de reencontrarse con ellos.
Lucas Trejo volvió a emocionar a sus seguidores con un nuevo homenaje a su esposa, Yanina Maranella, y a sus hijos, Aarón y Ainhoa, quienes fallecieron tras los terremotos que afectaron a Venezuela. A través de sus redes sociales, el futbolista argentino publicó un video familiar grabado en La Guaira y lo acompañó con un profundo mensaje en el que reafirmó su fe y recordó a sus seres queridos.
Las imágenes corresponden a momentos cotidianos de la familia cuando vivía en esa ciudad por la carrera deportiva del defensor en el Club Sport Marítimo. Con el paso del tiempo y luego de la tragedia, esas escenas adquirieron un significado aún más conmovedor.
El video familiar que Lucas Trejo decidió compartir
La grabación fue realizada en una terraza con vista al mar de La Guaira y muestra distintas conversaciones entre Lucas Trejo, su esposa y sus hijos. En una de las primeras escenas, el futbolista dialoga con Aarón en un breve intercambio de preguntas y respuestas. Al consultarle qué pensaba de Venezuela, el niño respondió que se sentía muy feliz y destacó la vista que tenía desde ese lugar.
Más adelante, el pequeño también habló de su fe y expresó que deseaba que Jesús bendijera ese sitio por su belleza. Cuando su padre le preguntó qué mensaje les daría a sus compañeros, Aarón respondió que los invitaría a orar porque, según sus palabras, Jesús era muy bueno.
El video también incluye un momento protagonizado por Yanina Maranella y su hija Ainhoa. Durante la charla, la niña manifestó cuánto le gustaba el paisaje de La Guaira y agradeció a Jesús por la vista que contemplaba desde ese lugar. La madre continuó el diálogo con palabras de gratitud y le pidió que compartiera un mensaje para otros chicos, a lo que la pequeña respondió reafirmando su cariño y agradecimiento.
El mensaje de fe con el que recordó a su familia
Junto a las imágenes, Lucas Trejo publicó un extenso texto en el que habló sobre su fe y la manera en que enfrenta el dolor por la pérdida de su esposa y sus hijos.
El futbolista recordó que, junto a su familia, habían decidido instalarse en Venezuela con el propósito de compartir su fe cristiana y aseguró que ese compromiso seguirá vigente.
Además, expresó su convicción de que algún día volverá a reunirse con ellos y reafirmó su creencia en Jesucristo y en la vida eterna. El mensaje concluye con una nueva declaración de amor dedicada a Yanina, Aarón y Ainhoa, a quienes aseguró recordar todos los días.
La tragedia que conmovió al fútbol argentino
La publicación se conoció días después del primer mensaje que Lucas Trejo compartió tras confirmarse el fallecimiento de su familia, cuando publicó una fotografía junto a ellos acompañada por una breve frase de despedida.
La tragedia ocurrió mientras el defensor cordobés se encontraba concentrado con su equipo en Caracas para disputar un partido por la Copa Venezuela. Tras los terremotos, viajó de inmediato a La Guaira para participar de la búsqueda de su esposa y sus hijos, quienes se encontraban en el edificio Cumanagotto, en la zona de Playa Grande.
Durante varios días acompañó las tareas de rescate con la esperanza de encontrarlos con vida. Finalmente, las autoridades confirmaron el fallecimiento de los tres, una noticia que generó una profunda conmoción tanto en el ambiente del fútbol como entre quienes siguieron la historia de la familia.