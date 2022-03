España: un caniche quedó detenido en un aeropuerto y podría ser sacrificado

Un perro caniche se encuentra retenido desde el 14 de marzo en el aeropuerto de Madrid, España, por no tener el microchip que exige el reglamento Europeo de transporte de animales de compañía. Y corre peligro de ser deportado o sacrificado.

El animalito, llamado Luno, tiene tres años y nació en Ecuador. Junto a su dueña se desplazó hacia Nicaragua y posteriormente a Costa Rica por motivos laborales. Sin embargo, al llegar a España comenzó la pesadilla.

Andrea Torres, la propietaria del animal, contó que antes de viajar le preguntó al personal de la aerolínea Iberojet que era lo que "Lunito" debía tener al día para viajar.

"Me dijeron que solo se pedía que estuviera sano y con las vacunas al día, salí de Costa Rica sin problema", afirmó Torres al medio costarricense La Teja, consignó La Nación.

Al llegar al aeropuerto, la mujer se presentó ante las autoridades para proceder con los chequeos correspondientes. Al momento de requisar la jaula que contenía al perro, los oficiales se dieron cuenta de que el animal no contaba con el microchip obligatorio para acceder a territorio español.

"Les dije que en ningún lado me explicaron que tenía que ponerle el microchip, si me hubieran dicho que faltaba algo lo resolvía en Costa Rica, no viajaba así, exponiéndome a problemas", indicó.

Torres señaló además que los guardias le aseguraron que se lo iban a llevar al perro para colocarle el chip y después se lo regresarían. "Yo tenía un mal presentimiento pero no tenía opción", reconoció

Desde ese instante comenzó la pesadilla. La mujer fue derivada a una veterinaria, pero la gestión se fue postergando. Los minutos, horas y días pasaron sin noticias de Luno. "Estuvimos durmiendo una semana en el aeropuerto", lamentó Torres.

Posteriormente, Torres partió hacia la ciudad de Murcia y, desde entonces, difunde su caso a través de las redes sociales con el objetivo de rescatar a su perro lo antes posible. Hasta ahora, el can no ha sido puesto en libertad continúa enjaulado.