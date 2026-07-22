El Gobierno declaró de Interés Provincial las jornadas solidarias de "Cambia tu Mundo Tucumán"

"La verdad que estamos muy contentos. No es la primera vez que recibimos a la Fundación Catedral de la Fe, que viene a nuestra provincia a realizar tareas de asistencia social y asistencia espiritual", expresó Díaz. La funcionaria destacó el apoyo brindado por las distintas áreas del Gobierno para facilitar el trabajo de los voluntarios y remarcó la importancia de la tarea que desarrollan las comunidades religiosas.