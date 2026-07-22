El Gobierno declaró de Interés Provincial las jornadas solidarias de "Cambia tu Mundo Tucumán"

Resumen para apurados
- El Gobierno de Tucumán declaró de Interés Provincial las jornadas de "Cambia tu Mundo" del 22 al 25 de julio para fortalecer la asistencia social a sectores vulnerables.
- Más de 300 voluntarios de Buenos Aires recorrerán 22 barrios, hospitales y hogares tucumanos entregando donaciones y asistencia junto con ministerios locales.
- La iniciativa consolida la articulación entre el Estado y organizaciones religiosas para sostener el acompañamiento social y espiritual en la provincia a futuro.
Con el objetivo de fortalecer las acciones solidarias destinadas a los sectores más vulnerables, el Gobierno de Tucumán declaró de Interés Provincial una nueva edición de "Cambia tu Mundo Tucumán", el movimiento impulsado por la Fundación Catedral de la Fe que, por segundo año consecutivo, eligió a la provincia como escenario de sus jornadas de servicio comunitario.
La distinción fue entregada por la secretaria de Culto y Vinculación, Roxana Díaz, en representación del gobernador Osvaldo Jaldo, durante un acto realizado en Casa de Gobierno. El reconocimiento fue recibido por el pastor Sergio Pappada, integrante de la fundación, quien asistió acompañado por voluntarios de la organización. También participó del encuentro el secretario de Gestión Pública y Planeamiento, Javier Morof.
Las actividades se desarrollarán entre el 22 y el 25 de julio y movilizarán a alrededor de 300 jóvenes voluntarios provenientes de la provincia de Buenos Aires. Durante esos días recorrerán 22 barrios de San Miguel de Tucumán y distintas localidades del interior para brindar asistencia social, entregar donaciones y realizar tareas de acompañamiento espiritual.
Las jornadas son coordinadas por la Secretaría de Culto y Vinculación, con el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Salud. Además de las actividades en los barrios, los voluntarios visitarán hospitales, hogares de niños y otras instituciones de cuidado, donde desarrollarán acciones de contención y escucha.
"La verdad que estamos muy contentos. No es la primera vez que recibimos a la Fundación Catedral de la Fe, que viene a nuestra provincia a realizar tareas de asistencia social y asistencia espiritual", expresó Díaz. La funcionaria destacó el apoyo brindado por las distintas áreas del Gobierno para facilitar el trabajo de los voluntarios y remarcó la importancia de la tarea que desarrollan las comunidades religiosas.
"Creemos que es muy importante el trabajo que hacen las comunidades religiosas. Ellos cumplen una misión muy importante de sostener espiritualmente y también socialmente a comunidades que están en situación de vulnerabilidad. El gobernador Osvaldo Jaldo está muy contento de poder recibirlos", afirmó.
Por su parte, Pappada explicó que la Fundación Catedral de la Fe nació como una extensión de la iglesia homónima, con sede en Ciudadela, provincia de Buenos Aires, y presidida por el pastor Osvaldo Carnival. Señaló que el grupo trabajará junto a iglesias locales que ya desarrollan tareas sociales en distintos puntos de Tucumán.
"Estamos muy agradecidos con el gobernador y todas las autoridades. Vamos a realizar un trabajo en distintas localidades acompañando a iglesias que ya vienen desarrollando una tarea social. Tenemos donaciones de ropa, alimentos y juguetes para niños", indicó.
El pastor agregó que también visitarán escuelas e instituciones para compartir actividades y transmitir un mensaje de esperanza. "La juventud de la iglesia dedica sus vacaciones a este trabajo solidario. La mayoría son estudiantes y decidieron invertir este tiempo en servir a otras personas", sostuvo.
Entre los voluntarios se encuentra Ailém Melgarejo, estudiante universitaria de danza oriunda de Monte Grande, quien señaló que el objetivo del viaje es "traer donaciones, organizar festivales para chicos y grandes y llevar esperanza". Además, destacó el recibimiento brindado por las autoridades provinciales.
En la misma línea, Carlos "Charly" Arauz manifestó que participa del viaje misionero para "llevar esperanza a la ciudad" y transmitir un mensaje de fe. "Queremos mostrarles a las personas que siempre hay una nueva oportunidad", expresó.