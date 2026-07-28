DeportesSan Martín de Tucumán

¿Cuándo juegan y dónde ver en vivo Nueva Chicago-San Martín por la fecha 23 de la Primera Nacional?

El "Santo" viene de sufrir una derrota en La Ciudadela y el "Torito" volvió vencido desde Rafaela.

REGULAR. Bruno Cabrera fue uno de los pocos puntos altos que tuvo San Martín en su caída ante Temperley.
REGULAR. Bruno Cabrera fue uno de los pocos puntos altos que tuvo San Martín en su caída ante Temperley. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 37 Min

Resumen para apurados

  • San Martín de Tucumán visitará a Nueva Chicago el sábado a las 14:30 en Mataderos por la fecha 23 de la Primera Nacional, buscando recuperarse tras su derrota ante Temperley.
  • El Santo cayó de local y quedó a 11 puntos del líder. El DT Alejandro Orfila recupera a Salazar y Rodríguez tras suspensión, pero lidia con lesionados como Cisnero y Arfaras.
  • San Martín busca reencauzar la temporada y sumar puntos clave que le permitan escalar en la tabla para asegurar un lugar en los playoffs por el ascenso a la Liga Profesional.
Resumen generado con IA

Con la necesidad de reponerse rápidamente del golpe sufrido el sábado en La Ciudadela, San Martín tiene por delante una compleja visita ante Nueva Chicago, por la fecha 23 de la Primera Nacional. Ese juego fue programado para el sábado, a las 14.30, con transmisión en vivo de LPF Play.

Cuando parecía que se aferraba a un empate heróico, todo cambió en segundos para el "Santo", que arrancó la semana con el sabor amargo de una inesperada derrota ante Temperley, que lo alejó del líder Gimnasia de Jujuy, que con un partido menos estiró a 11 la distancia con los tucumanos.  

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Para visitar al "Torito", en Mataderos, el entrenador Alejandro Orfila podrá disponer de Víctor Salazar y de Laureano Rodríguez, quienes habían llegado a la quinta amarilla y quedaron afuera de la lista de convocados durante el último fin de semana.

El DT uruguayo tendrá la tarea de reacomodar las piezas de un equipo que padece, desde comienzos de la temporadas, bajas por lesión. Será su misión evaluar la evolución de Alan Cisnero, el volante tucumano que arrastra hace lesión muscular y apenas jugó 45 minutos en las últimos ocho semanas. 

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El caso del delantero Luca Arfaras es distinto, ya que sufrió un desgarro en el partido disputado ante Deportivo Maipú y recién cursa la segunda semana de recuperación, por lo que estaría disponible, posiblemente, dentro de dos fechas. 

Con este panorama, San Martín viajará el viernes a Buenos Aires, en búsqueda de recuperar el rendimiento que le permitió sumar en las cuatro primeras fechas al mando de Orfila, que llegó con la premisa de reencauzar una temporada que arrancó torcida para el "Santo" tucumano, que aspira a escalar lo más posible para conseguir un boleto en los playoffs que definirán el segundo ascenso a la Liga Profesional. 

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