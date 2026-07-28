¿Cuándo juegan y dónde ver en vivo Nueva Chicago-San Martín por la fecha 23 de la Primera Nacional?

Con este panorama, San Martín viajará el viernes a Buenos Aires, en búsqueda de recuperar el rendimiento que le permitió sumar en las cuatro primeras fechas al mando de Orfila, que llegó con la premisa de reencauzar una temporada que arrancó torcida para el "Santo" tucumano, que aspira a escalar lo más posible para conseguir un boleto en los playoffs que definirán el segundo ascenso a la Liga Profesional.