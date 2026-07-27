San Martín deberá encontrar nuevas respuestas cuando el plan inicial deje de funcionar

La derrota frente a Temperley cortó el invicto de Alejandro Orfila, pero dejó mucho más que la bronca por un gol sufrido en la última jugada. Después de cuatro partidos al frente del equipo, el entrenador encontró por primera vez un rival que logró desactivar gran parte del funcionamiento que había mostrado San Martín desde su llegada. El “Gasolero” neutralizó los principales circuitos ofensivos del “Santo” y obligó al cuerpo técnico a modificar el plan sobre la marcha. La reacción del complemento evitó que el balance fuera completamente negativo, aunque también confirmó que todavía hay aspectos importantes por ajustar si el equipo pretende sostenerse en los puestos de protagonismo.