"Tengo una bronca bárbara": Orfila aseguró que San Martín mereció mucho más frente a Temperley

La bronca por la derrota fue el primer sentimiento que expresó Alejandro Orfila apenas terminó el partido. El entrenador consideró que San Martín hizo los méritos suficientes para quedarse con la victoria y aseguró que el 2-1 frente a Temperley no reflejó lo que ocurrió en el campo de juego. "Tengo una bronca bárbara porque hicimos un partido para merecer otro resultado. Fuimos superiores y el equipo funcionó bien con los dos sistemas que planteamos", afirmó. Además, destacó la actitud de sus dirigidos durante los 90 minutos y remarcó que nunca dejaron de buscar el arco rival.