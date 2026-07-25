"Tengo una bronca bárbara": Orfila aseguró que San Martín mereció mucho más frente a Temperley

Resumen para apurados
- Alejandro Orfila, DT de San Martín de Tucumán, manifestó su bronca tras perder 2-1 ante Temperley en La Ciudadela, asegurando que su equipo fue superior y mereció ganar.
- El DT corrigió desajustes tácticos en el entretiempo, logrando dominar el juego y empatar con gol de Verón, pero un error sobre el final selló la derrota del Santo.
- Pese a la caída, Orfila respaldó el rendimiento de sus futbolistas y afirmó que el cierre del partido servirá de aprendizaje para corregir detalles en el torneo.
La bronca por la derrota fue el primer sentimiento que expresó Alejandro Orfila apenas terminó el partido. El entrenador consideró que San Martín hizo los méritos suficientes para quedarse con la victoria y aseguró que el 2-1 frente a Temperley no reflejó lo que ocurrió en el campo de juego. "Tengo una bronca bárbara porque hicimos un partido para merecer otro resultado. Fuimos superiores y el equipo funcionó bien con los dos sistemas que planteamos", afirmó. Además, destacó la actitud de sus dirigidos durante los 90 minutos y remarcó que nunca dejaron de buscar el arco rival.
El DT también explicó por qué el equipo mostró una mejor versión en el complemento. Según detalló, en la primera mitad Gabriel Carabajal se posicionó demasiado cerca de los delanteros, lo que dejó sin un enlace natural a Agustín Graneros y Santiago Briñone. "Nos faltó fluidez porque 'Gabi' estaba muy arriba. Lo corregimos en el entretiempo y el equipo tuvo otra circulación", señaló. Para Orfila, esa modificación permitió que San Martín dominara el juego y generara varias situaciones de peligro.
Respecto de los cambios, el entrenador explicó que el ingreso de Nicolás Castro respondió a la decisión de modificar el esquema y ser más ofensivo. También defendió el momento en el que decidió mandar a la cancha a Mauro Verón, autor del empate transitorio. "Para algunos pudo haber entrado tarde, pero para mí fue el momento justo. Nos dio esa cuota de gol que necesitábamos", sostuvo. Además, resaltó que el equipo nunca resignó la iniciativa y que intentó llegar por distintas vías hasta el cierre del encuentro.
Lo que dejó el final
Por último, Orfila reconoció que la última jugada del partido dejó una enseñanza. Si bien evitó profundizar sobre el posible offside en el segundo gol de Temperley por no haber revisado las imágenes, sí hizo autocrítica por la resolución de esa acción. "Cuando no se puede ganar, hay que ser inteligentes. Nos tiene que servir de aprendizaje porque esos pequeños detalles son los que debemos corregir", concluyó. Pese al golpe, el entrenador volvió a respaldar el rendimiento de sus futbolistas y aseguró que el camino futbolístico es el correcto.