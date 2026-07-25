Del desconcierto inicial a la reacción: por qué San Martín terminó perdiendo un partido increíble

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán perdió 2-1 ante Temperley por la Primera Nacional tras sufrir la presión rival y cometer un error defensivo en la última jugada del partido.
- Tras ir abajo desde el inicio, el DT cambió al esquema 3-4-3 en el complemento. El equipo igualó a los 91 minutos, pero la visita definió el partido en la jugada siguiente.
- La derrota marca el primer tropiezo del ciclo Orfila y evidencia la necesidad de corregir errores defensivos para afianzar la idea táctica en el campeonato.
La primera derrota del ciclo de Alejandro Orfila dejó varias conclusiones desde lo futbolístico. Más allá del 2 a 1 frente a Temperley, San Martín mostró dos versiones completamente distintas. Durante el primer tiempo nunca logró imponer condiciones, sufrió la presión alta del rival y perdió la batalla en la mitad de la cancha. En el complemento, con un cambio de esquema y de nombres, inclinó el juego hacia el arco visitante, alcanzó el empate y terminó pagando muy cara una desatención defensiva en la última jugada.
El DT realizó dos variantes obligadas respecto al empate sin goles frente a Deportivo Maipú. Jorge Juárez reemplazó al suspendido Víctor Salazar, mientras que Diego Diellos ingresó por Luca Arfaras, ausente por el desgarro en el bíceps femoral izquierdo sufrido en Mendoza. Así, el equipo formó con Nahuel Manganelli; Juárez, Ezequiel Parnisari, Nicolás Ferreyra y Rodrigo Ayala; Bruno Cabrera, Agustín Graneros, Santiago Briñone y Gabriel Carabajal; Álvaro Veliez y Diellos.
El mediocampo perdió la batalla
Temperley encontró rápidamente el partido que buscaba. Presionó alto, cerró los caminos interiores y obligó a San Martín a jugar incómodo. Briñone y Graneros nunca pudieron hacerse dueños de la mitad de la cancha, perdieron numerosas pelotas y eso cortó cualquier posibilidad de progresar con claridad. Aunque el “Santo” tuvo mayor posesión en algunos pasajes, le faltó profundidad y casi nunca logró romper líneas.
El gol de Facundo Krüger, a los ocho minutos, profundizó ese escenario. El cabezazo del delantero obligó a San Martín a asumir riesgos demasiado temprano. Carabajal intentó convertirse en el conductor, retrasándose varios metros para recibir la pelota, pero el “Gasolero” le cerró los espacios y evitó que pudiera filtrar pases entre líneas. El creativo terminó lejos del área y el equipo perdió peso ofensivo.
Un ataque diferente sin Arfaras
La ausencia de Arfaras modificó el funcionamiento ofensivo. Diellos ofreció otro tipo de juego. Actuó como referencia de área, peleó con los centrales y generó algunas aproximaciones, aunque casi siempre recibió de espaldas y con poca compañía.
Veliez tampoco tuvo la precisión que había mostrado en encuentros anteriores. Le costó imponerse en los duelos individuales y participó poco. Cabrera, en cambio, elevó su rendimiento recién en el complemento.
El cambio de esquema
Con el correr de los minutos, Orfila entendió que debía modificar la estructura. El ingreso de Nicolás Castro por Graneros y, posteriormente, los de Milton Ríos, Mauro Verón, Matías García y Gonzalo Rodríguez transformaron el 4-4-2 en un 3-4-3. La nueva disposición adelantó al equipo, permitió recuperar más arriba y le dio mayor presencia ofensiva.
La insistencia tuvo premio a los 91 minutos. Castro remató desde media distancia, el arquero dio un rebote corto y Verón apareció para empujar la pelota al 1 a 1. El empate parecía un premio merecido para un San Martín que había cambiado la imagen respecto del primer tiempo y que había encontrado respuestas a partir de las variantes y del cambio de esquema.
Sin embargo, el punto se le escapó de manera increíble. Cuando el empate parecía sellado, una mala resolución de Ferreyra permitió que Franco Díaz recuperara la pelota por la izquierda y asistiera a Marcos Echeverría para el 2 a 1 definitivo, en una jugada en la que el delantero estaba en posición adelantada, aunque el asistente no levantó la bandera.
Más allá de la polémica, San Martín terminó pagando muy caro una desatención defensiva justo cuando había conseguido reaccionar. Levantó desde el juego en el complemento y estuvo cerca de rescatar un punto, pero una distracción sobre el final lo dejó con las manos vacías y con varias cuestiones por corregir para consolidar la idea futbolística que pretende Orfila.