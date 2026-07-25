Del desconcierto inicial a la reacción: por qué San Martín terminó perdiendo un partido increíble

La primera derrota del ciclo de Alejandro Orfila dejó varias conclusiones desde lo futbolístico. Más allá del 2 a 1 frente a Temperley, San Martín mostró dos versiones completamente distintas. Durante el primer tiempo nunca logró imponer condiciones, sufrió la presión alta del rival y perdió la batalla en la mitad de la cancha. En el complemento, con un cambio de esquema y de nombres, inclinó el juego hacia el arco visitante, alcanzó el empate y terminó pagando muy cara una desatención defensiva en la última jugada.