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Un baño de realidad en La Ciudadela: por qué la pérdida del invicto debe funcionar como un aviso a tiempo

La entrega del tramo final y la respuesta del banco rescataron el carácter del equipo, pero confirmaron que la acumulación de delanteros no reemplaza la solidez estructural. Las alarmas que se encendieron en el ciclo de Orfila.

CONTROLADO. Gabriel Carabajal estuvo lejos de la zona de gestación en el primer tiempo. En el complemento su participación creció, pero San Martín necesita más de él.
CONTROLADO. Gabriel Carabajal estuvo lejos de la zona de gestación en el primer tiempo. En el complemento su participación creció, pero San Martín necesita más de él. LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
Por Gonzalo Vera Hace 7 Min

Resumen para apurados

  • San Martín de Tucumán cayó 2-1 ante Temperley en La Ciudadela por la Primera Nacional, perdiendo su invicto por fallas tácticas y desconcentración en los minutos finales.
  • El equipo empató al minuto 91, pero recibió el gol decisivo dos minutos después. El planteo de Alejandro Orfila mostró desconexión entre líneas y dependencia de sus refuerzos.
  • La derrota en casa expuso fragilidades y funciona como una advertencia a tiempo para fortalecer la estructura táctica y la madurez si el plantel busca pelear el ascenso.
Resumen generado con IA

El silencio que envolvió a La Ciudadela tras el pitazo final no fue de furia, sino de incredulidad. En apenas dos minutos, San Martín pasó del alivio por el empate agónico de Mauro Verón a la parálisis total por el gol de Marcos Echeverría. Esa transición brusca entre la ilusión del desahogo y la desazón del golpe de gracia no solo le arrebató el invicto a Alejandro Orfila; también le propinó al nuevo ciclo su primer baño de realidad en un torneo que no perdona la inocencia ni regala absolutamente nada.

Uno por uno: mirá los puntajes de San Martín en la derrota frente a Temperley en La Ciudadela

Uno por uno: mirá los puntajes de San Martín en la derrota frente a Temperley en La Ciudadela

La derrota por 2-1 ante Temperley dejó al descubierto las costuras de un equipo que va por buen camino, pero todavía está lejos de ser confiable. Aunque el entrenador uruguayo justificó el rendimiento desde el volumen de búsqueda y la ambición mostrada en el complemento, lo cierto es que el partido se empezó a perder en lo táctico durante la primera mitad. El dibujo inicial careció por completo de un conector. Gabriel Carabajal se estacionó demasiado cerca de Diego Diellos y dejó a Agustín Graneros y Santiago Briñone con la responsabilidad de crear juego. Sin la pausa del “10” para iniciar la circulación, el doble cinco quedó atrapado en la telaraña de presión del “Gasolero”, regalando pelotas en zonas comprometidas y exponiendo a la zaga central desde muy temprano.

Del desconcierto inicial a la reacción: por qué San Martín terminó perdiendo un partido increíble

Del desconcierto inicial a la reacción: por qué San Martín terminó perdiendo un partido increíble

En la zona ofensiva, sin la movilidad de Luca Arfaras, Diellos debió asumir un papel incómodo entre los centrales rivales, casi siempre obligado a jugar de espaldas. Durante 45 minutos, el de Orfila fue un conjunto inconexo: tuvo la pelota por momentos, pero la movió de manera cansina y horizontal.

La “refuerzo-dependencia”

El desarrollo del partido reveló un problema de fondo: la excesiva dependencia que el equipo construyó alrededor de sus tres refuerzos ofensivos. El andamiaje de este ciclo se sostiene sobre la sapiencia de Carabajal para conducir y su buen remate de media distancia, la explosión de Álvaro Veliez por izquierda y el desequilibrio de Bruno Cabrera por derecha. Cuando el rival logra maniatar o desconectar a ese trío —como lo hizo Temperley en el primer tiempo—, al “Santo” se le apagan todas las luces.

San Martín fue sorprendido dos veces y se quedó con las manos vacías frente a Temperley

San Martín fue sorprendido dos veces y se quedó con las manos vacías frente a Temperley

Si bien el banco de suplentes ofrece variantes que pueden entrar con mayor o menor efectividad, ninguno de los relevos actuales muestra ni la jerarquía ni el peso específico de esos tres nombres.

Una lección necesaria

El cambio de ficha con el ingreso de Nicolás Castro y la posterior mutación hacia un 3-4-3 le devolvieron el alma al equipo. El elenco tucumano acumuló gente en campo rival, recuperó el balón varios metros más adelante y acorraló a Temperley a fuerza de centros e ímpetu. El gol de Verón tras el remate del propio Castro a los 91 minutos pareció la recompensa justa; acierto en los cambios y una reacción construida desde la voluntad.

Sin embargo, el desenlace expuso la grieta más peligrosa: la falta de madurez para gestionar momentos límite. En la Primera Nacional, festejar antes de tiempo se paga caro. Tras el festejo del 1 a 1, faltó la lucidez para reordenarse y asegurar el punto. Un mal control de Nicolás Ferreyra y la viveza de Franco Díaz para habilitar a Echeverría desarmaron la fiesta en un abrir y cerrar de ojos.

Hay un crédito que el hincha aún le otorga al proceso, evidenciado en la ausencia de abucheos al término del encuentro. La gente percibió la entrega, pero también la fragilidad del libreto cuando el contexto no es favorable. Perder en casa frente a un rival directo encendió las alarmas en el inicio de una seguidilla donde La Ciudadela debía transformarse en una fortaleza inexpugnable.

Para Orfila, la noche dejó una enseñanza dolorosa pero indispensable. Los esquemas de emergencia y la acumulación de delanteros sirven para rescatar tardes torcidas, pero no reemplazan la necesidad de una estructura sólida desde el arranque. San Martín demostró que tiene reserva de carácter para responder ante la adversidad, pero también que sufre demasiado cuando le tapan la salida y lo obligan a pensar bajo presión. El golpe fue duro porque quebró el idilio en casa, pero funciona como un aviso oportuno: si este plantel pretende ser candidato, debe entender que la templanza no se negocia ni en el minuto uno ni en el 95.

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