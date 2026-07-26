Un baño de realidad en La Ciudadela: por qué la pérdida del invicto debe funcionar como un aviso a tiempo

La derrota por 2-1 ante Temperley dejó al descubierto las costuras de un equipo que va por buen camino, pero todavía está lejos de ser confiable. Aunque el entrenador uruguayo justificó el rendimiento desde el volumen de búsqueda y la ambición mostrada en el complemento, lo cierto es que el partido se empezó a perder en lo táctico durante la primera mitad. El dibujo inicial careció por completo de un conector. Gabriel Carabajal se estacionó demasiado cerca de Diego Diellos y dejó a Agustín Graneros y Santiago Briñone con la responsabilidad de crear juego. Sin la pausa del “10” para iniciar la circulación, el doble cinco quedó atrapado en la telaraña de presión del “Gasolero”, regalando pelotas en zonas comprometidas y exponiendo a la zaga central desde muy temprano.