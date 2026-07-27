Atención, San Martín: este fin de semana debutarán las nuevas reglas del Mundial en la Primera Nacional

Resumen para apurados
- La AFA estrenará este sábado en la Primera Nacional, durante el duelo San Martín-Nueva Chicago, nuevas reglas FIFA para agilizar el juego y evitar demoras.
- Tras aplicarse en el Mundial 2026 y la Liga Profesional, se imponen plazos para saques, cambios rápidos (10s), espera médica (1m) y sanciones por cubrirse la boca.
- Las modificaciones obligarán a los planteles del ascenso a adaptar sus tácticas y ritmos de juego para evitar sanciones drásticas durante el torneo.
Cuando San Martín visite el sábado, desde las 15, a Nueva Chicago en Mataderos no sólo pondrá en juego puntos importantes en la Primera Nacional. El equipo de Alejandro Orfila también será protagonista del estreno de las nuevas reglas impulsadas por la FIFA, que comenzarán a regir oficialmente en la categoría tras haber sido implementadas durante el Mundial 2026 y aplicadas el último fin de semana en la Liga Profesional.
Las modificaciones fueron comunicadas por la AFA mediante un boletín y tienen como principal objetivo agilizar el desarrollo de los partidos, reducir las pérdidas deliberadas de tiempo y mejorar el tiempo efectivo de juego. De esta manera, el duelo entre el "Santo" y el "Torito" será uno de los primeros del ascenso en disputarse bajo estas nuevas disposiciones.
Qué cambiará desde este fin de semana
Entre las novedades más importantes aparece el conteo de segundos para ejecutar los saques laterales y los saques de arco. Además, los futbolistas reemplazados tendrán un máximo de diez segundos para abandonar el campo de juego, mientras que quienes soliciten atención médica deberán salir y permanecer un minuto fuera de la cancha antes de poder reingresar.
Otra de las medidas que comenzará a aplicarse será la expulsión para aquellos jugadores que se cubran la boca al dirigirse a un rival, una regla que debutó durante la última Copa del Mundo y ahora desembarca en todas las categorías del fútbol argentino.
- Cinco segundos para reanudar el juego: los equipos tendrán un tiempo límite para ejecutar los saques laterales y los saques de arco. Si un lateral no se realiza dentro del plazo establecido, la posesión pasará al rival. Si la demora ocurre en un saque de arco, el árbitro sancionará tiro de esquina para el equipo contrario.
- Diez segundos para salir en las sustituciones: el futbolista reemplazado deberá abandonar el campo en un máximo de 10 segundos. Si excede ese tiempo, el sustituto recién podrá ingresar cuando el juego vuelva a detenerse y haya transcurrido un minuto.
- Un minuto afuera tras recibir atención médica: salvo situaciones excepcionales, el jugador que requiera asistencia deberá salir del campo y esperar 60 segundos antes de reingresar al partido.
- Expulsión por cubrirse la boca al hablar: los futbolistas que se tapen la boca para dirigirse a un rival podrán ser expulsados, en una medida destinada a desalentar conductas antideportivas.
- Cambios en la ley de la ventaja: los árbitros podrán aplicar la ventaja cuando un equipo ejecute incorrectamente una reanudación, siempre que el rival recupere inmediatamente la posesión y el juego pueda continuar.
- Nuevo criterio para el doble toque en los penales: si el ejecutante toca involuntariamente dos veces la pelota, el penal se repetirá si termina en gol. Si no convierte, se cobrará tiro libre indirecto para el equipo defensor.
- Expulsión por abandonar el campo para protestar: un futbolista podrá recibir tarjeta roja si sale deliberadamente del terreno de juego para cuestionar una decisión arbitral.