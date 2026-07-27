Atención, San Martín: este fin de semana debutarán las nuevas reglas del Mundial en la Primera Nacional

Cuando San Martín visite el sábado, desde las 15, a Nueva Chicago en Mataderos no sólo pondrá en juego puntos importantes en la Primera Nacional. El equipo de Alejandro Orfila también será protagonista del estreno de las nuevas reglas impulsadas por la FIFA, que comenzarán a regir oficialmente en la categoría tras haber sido implementadas durante el Mundial 2026 y aplicadas el último fin de semana en la Liga Profesional.