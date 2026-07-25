Uno por uno: mirá los puntajes de San Martín en la derrota frente a Temperley en La Ciudadela

San Martín sufrió su primera derrota desde la llegada de Alejandro Orfila. El equipo cayó 2 a 1 frente a Temperley en La Ciudadela, luego de igualar el marcador en tiempo de descuento con Mauro Verón y recibir el gol definitivo en la última jugada. A continuación, el rendimiento individual de cada futbolista.