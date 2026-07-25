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Uno por uno: mirá los puntajes de San Martín en la derrota frente a Temperley en La Ciudadela

El equipo de Alejandro Orfila cayó 2 a 1. El análisis del rendimiento de cada futbolista en una noche que terminó con bronca para el plantel y sus hinchas.

TITULARES. Los once elegidos por Alejandro Orfila para un partido que terminó escapándose en la última jugada.
TITULARES. Los once elegidos por Alejandro Orfila para un partido que terminó escapándose en la última jugada.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • San Martín cayó 2-1 ante Temperley en La Ciudadela por la Primera Nacional, sufriendo su primera derrota con Alejandro Orfila tras un gol rival en la última jugada.
  • Tras igualar agónicamente mediante Mauro Verón en el descuento, un error defensivo le permitió a la visita definir el encuentro en un final con rendimientos dispares.
  • El tropiezo frena el envión del nuevo ciclo de Orfila y obliga al cuerpo técnico a corregir desatenciones defensivas de cara a las próximas fechas del torneo.
Resumen generado con IA

San Martín sufrió su primera derrota desde la llegada de Alejandro Orfila. El equipo cayó 2 a 1 frente a Temperley en La Ciudadela, luego de igualar el marcador en tiempo de descuento con Mauro Verón y recibir el gol definitivo en la última jugada. A continuación, el rendimiento individual de cada futbolista.

Nahuel Manganelli (5)
No tuvo responsabilidad en el cabezazo de Krüger y respondió con seguridad ante un remate de Franco Díaz. Nada pudo hacer en el segundo gol.

Jorge Juárez (5)
Mostró intención para proyectarse por el sector derecho, aunque no tuvo la profundidad de otros partidos. Terminó amonestado.

Nicolás Ferreyra (5)
Sostuvo varias acciones defensivas con buenos cierres y fue importante en los duelos individuales. Sin embargo, un mal control en el cierre del partido terminó desencadenando la jugada del 2-1.

Ezequiel Parnisari (5)
Respondió cuando le tocó intervenir y fue importante en varios cierres. En el complemento llegó al área, pero el offside le ahogó el grito de gol.

Rodrigo Ayala (4)
Intentó proyectarse cuando el equipo adelantó sus líneas, pero sufrió por su banda. Los dos goles de Temperley nacieron por ese sector y nunca terminó de sentirse cómodo.

Bruno Cabrera (6)
Fue de menor a mayor. En el complemento levantó su nivel y logró un gran remate que el arquero envió al córner.

Agustín Graneros (5)
Sufrió la presión rival y perdió algunas pelotas, aunque también participó en las mejores aproximaciones del primer tiempo.

Santiago Briñone (4)
Nunca logró adueñarse del mediocampo. Le costó entrar en juego y perdió claridad en la circulación.

Gabriel Carabajal (5)
Intentó hacerse cargo de la creación, pero Temperley lo controló bien. Encontró más espacios tras el cambio de esquema.

Álvaro Veliez (5)
Le costó desequilibrar y participó poco en los últimos metros. Fue reemplazado en el segundo tiempo.

Diego Diellos (5)
Luchó con los centrales y generó las situaciones más claras del equipo en la primera mitad. Le faltó compañía.

Nicolás Castro (6)
Cambió el partido con su ingreso. Le dio otra dinámica al mediocampo y su remate originó el empate de Verón.

Milton Ríos (-)
Ingresó para darle mayor movilidad al mediocampo en el tramo final. Acompañó la reacción, aunque tuvo poca participación con la pelota.

Mauro Verón (-)
Aprovechó su oportunidad y apareció donde debía estar para empujar el rebote de Castro y marcar el empate transitorio de San Martín.

Matías García (-)
Entró para darle profundidad por el sector derecho en el cambio al 3-4-3. Colaboró en la presión alta durante los últimos minutos.

Gonzalo Rodríguez (-)
Ingresó en tiempo de descuento para sumar presencia ofensiva. Tuvo escasa participación en un cierre frenético del partido.

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