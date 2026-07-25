San Martín fue sorprendido dos veces y se quedó con las manos vacías frente a Temperley

Mientras los jugadores de Temperley armaban una ronda en el centro de la cancha para festejar el triunfo, en las tribunas de La Ciudadela la escena era de incredulidad absoluta. San Martín acababa de pasar del empate agónico y la esperanza de darlo vuelta épicamente, a la derrota en la última jugada del partido. La respuesta del público no fue la silbatina ni los insultos de otras tardes, sino el silencio total. El plantel se retiró hacia los vestuarios sin aplausos pero también sin abucheos, mientras la gente se quedaba inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir.