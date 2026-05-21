El Gobierno busca permitir la venta de medicamentos fuera de farmacias: qué remedios podrían conseguirse en supermercados y kioscos

El Gobierno nacional avanza en una nueva desregulación del mercado farmacéutico que podría cambiar por completo la forma en que se venden medicamentos en Argentina. La iniciativa impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, apunta a flexibilizar las restricciones vigentes para la comercialización de remedios de venta libre.