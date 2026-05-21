El Gobierno busca permitir la venta de medicamentos fuera de farmacias: qué remedios podrían conseguirse en supermercados y kioscos

Resumen para apurados
- El Gobierno argentino impulsa hoy una reforma para habilitar la venta de medicamentos de venta libre en supermercados y kioscos, buscando aumentar la competencia y el acceso.
- La iniciativa de Sturzenegger modificará la ley 17.565 y profundiza los cambios del DNU 70/23 y el decreto 1024/24, que ya permitían exhibir fármacos en góndolas de farmacias.
- Pese a advertencias por automedicación y posibles trabas judiciales, la reforma promete transformar un mercado millonario y abrir un debate sobre salud pública y comercio.
El Gobierno nacional avanza en una nueva desregulación del mercado farmacéutico que podría cambiar por completo la forma en que se venden medicamentos en Argentina. La iniciativa impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, apunta a flexibilizar las restricciones vigentes para la comercialización de remedios de venta libre.
El proyecto modificaría el decreto-ley 17.565, norma que regula desde hace décadas el funcionamiento de farmacias y la venta de medicamentos en el país.
Si prospera la iniciativa, analgésicos, antiácidos y otros productos OTC (de venta libre) podrían venderse fuera de farmacias, incluyendo supermercados, kioscos y plataformas online.
Qué medicamentos podrían venderse fuera de farmacias
La reforma se concentraría inicialmente en medicamentos que no requieren receta médica.
Entre los productos alcanzados aparecerían:
analgésicos comunes;
antiácidos;
antigripales;
antiinflamatorios de venta libre;
medicamentos para síntomas leves y tratamientos básicos.
La intención oficial es permitir que esos productos puedan exhibirse en góndolas de comercios comunes, de manera similar a lo que ocurre en otros países.
En la práctica, implicaría que un consumidor podría comprar un analgésico en un supermercado o kiosco sin necesidad de ingresar a una farmacia.
Los medicamentos bajo receta seguirían sujetos al esquema actual: venta exclusiva en farmacias habilitadas y bajo supervisión profesional farmacéutica.
Qué cambia con la nueva desregulación del Gobierno
Actualmente, la legislación argentina establece que las especialidades medicinales solo pueden venderse en farmacias.
La única excepción importante es Farmacity, que opera bajo un esquema judicial diferenciado tras obtener autorizaciones específicas.
El Gobierno ahora busca romper ese esquema de exclusividad mediante una apertura parcial del mercado.
Además de habilitar nuevas bocas de expendio, la reforma impulsaría:
mayor venta online de medicamentos OTC;
entregas a domicilio;
ampliación de canales digitales de comercialización;
exhibición directa al público.
El objetivo oficial es aumentar la competencia, ampliar el acceso y reducir restricciones consideradas burocráticas.
El antecedente del DNU 70/23 y los cambios que ya se aplicaron
Parte de esta flexibilización ya había comenzado con el DNU 70/23 impulsado por el presidente Javier Milei.
Ese decreto incluía medidas de desregulación sobre distintos sectores económicos, incluido el farmacéutico. Sin embargo, varios artículos fueron suspendidos cautelarmente por la Justicia tras planteos de entidades farmacéuticas y gremios del sector.
Más tarde, el Gobierno avanzó con el decreto 1024/2024, que sí logró modificar parte del esquema de comercialización.
La norma habilitó:
exhibición de medicamentos de venta libre en góndolas dentro de farmacias;
acceso directo del consumidor a productos OTC;
venta en envases cerrados;
señalización específica de góndolas.
También estableció restricciones:
venta únicamente a mayores de 18 años;
obligación de incluir prospectos;
conservación bajo condiciones adecuadas.
El negocio millonario detrás de los medicamentos de venta libre
El interés oficial por flexibilizar el mercado también se explica por el volumen económico que mueve el sector.
Según datos de CILFA, el mercado de medicamentos de venta libre en Argentina moviliza unos 1.138 millones de dólares anuales.
Ese segmento representa aproximadamente el 11% del mercado farmacéutico total.
El crecimiento del comercio electrónico también modificó el escenario. Distintos medicamentos comenzaron a comercializarse mediante plataformas digitales y sistemas de entrega a domicilio, abriendo un nuevo frente de disputa regulatoria.
La polémica por la venta online de medicamentos
El avance de la comercialización digital derivó en un conflicto judicial y sindical.
El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) denunció que Mercado Libre continúa ofreciendo medicamentos pese a que una medida judicial suspendió parte de las habilitaciones incluidas en el DNU 70/23.
El sindicato sostiene que actualmente ninguna plataforma online está autorizada a vender medicamentos mientras siga vigente la suspensión judicial.
El secretario general del gremio, Marcelo Peretta, afirmó que existen operaciones online tanto de medicamentos de venta libre como de productos bajo receta.
Según datos difundidos por el sindicato, algunos medicamentos generan cifras millonarias en ventas digitales.
Entre ellos aparece la semaglutida —comercializada bajo marcas como Ozempic— utilizada para diabetes y descenso de peso.
Los riesgos de la automedicación que preocupan a especialistas
El debate sobre la desregulación también reactivó advertencias sanitarias vinculadas a la automedicación.
Especialistas sostienen que el crecimiento de la venta libre y del comercio online puede incentivar el consumo de medicamentos sin supervisión profesional.
Según estimaciones sanitarias, entre el 40% y el 50% de los argentinos consume medicamentos sin indicación médica.
Entre los productos más utilizados aparecen:
antiinflamatorios;
analgésicos;
antibióticos;
relajantes musculares;
psicofármacos.
Desde el Hospital de Clínicas José de San Martín advirtieron sobre los riesgos del uso prolongado de determinados medicamentos sin control médico.
Los especialistas alertan especialmente sobre:
problemas gástricos y renales;
resistencia bacteriana;
ocultamiento de síntomas graves;
consumo incorrecto de antibióticos.
También el Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Córdoba cuestionó el avance de la lógica comercial sobre el sistema farmacéutico y advirtió sobre la transformación del medicamento “de bien social a bien de mercado”.
Qué puede pasar ahora
La reforma todavía se encuentra en elaboración y podría enfrentar nuevos cuestionamientos judiciales y políticos.
Sin embargo, el Gobierno parece decidido a avanzar con una apertura gradual del mercado farmacéutico, en línea con la política general de desregulación económica impulsada por la administración de Milei.
La discusión reabre un debate de fondo: hasta dónde flexibilizar la venta de medicamentos sin afectar controles sanitarios y qué equilibrio debe existir entre acceso, negocio y salud pública.