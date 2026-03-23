Restituyen el 100% de medicamentos a los jubilados del PAMI: a quiénes alcanza y quiénes quedarán excluidos

El PAMI debió modificar su esquema de prestaciones y garantizar nuevamente la cobertura total de medicamentos para jubilados y pensionados, tras un fallo judicial que obligó al organismo a dejar sin efecto las restricciones implementadas en los últimos meses.
La decisión se formalizó mediante una nueva resolución que restituye el acceso al 100% de los medicamentos, en cumplimiento de distintas resoluciones judiciales que cuestionaron las condiciones impuestas previamente para acceder a los tratamientos. El conflicto se había originado a partir de normativas internas que establecían requisitos patrimoniales y administrativos más estrictos para los afiliados.
Si bien un juzgado federal de Mendoza había ordenado retrotraer esas medidas, el organismo demoró su aplicación, lo que derivó en nuevas presentaciones judiciales. La situación escaló hasta la Justicia Federal de Tucumán, donde se impulsó una causa penal por presunto incumplimiento de deberes y desobediencia a una orden judicial.
En ese contexto, el diputado Carlos Cisneros, uno de los impulsores del reclamo, sostuvo: “Este es un Gobierno insensible que obliga a los jubilados a elegir entre comprar medicamentos o comer. Pero no hay que resignarse: la Justicia puso las cosas en su lugar y logramos un esquema de cobertura superior al que existía”.
La presentación fue acompañada por la asociación civil REDECU y contó con el patrocinio legal de Juan Andrés Robles. Además, el fiscal federal subrogante Agustín Chit respaldó el planteo al avanzar con medidas que incluyeron pedidos de indagatoria para autoridades del organismo, entre ellas su titular, Esteban Leguízamo, y el responsable de la delegación Tucumán, Ernesto Iramain.
El expediente tomó mayor impulso tras la intervención del juez federal José Manuel Díaz Vélez, cuya actuación resultó clave para acelerar una definición. En paralelo, la Cámara Federal de Apelaciones también intervino en el caso y contribuyó a desarticular las limitaciones que afectaban el acceso a medicamentos, consolidando el criterio de protección del derecho a la salud de los afiliados.
Ante la presión judicial y la posibilidad de sanciones, las autoridades del PAMI presentaron un “acuerdo de reparación integral” y avanzaron con la adecuación de su normativa interna. De esta manera, se dictó una nueva resolución que amplía el vademécum gratuito y flexibiliza los requisitos de acceso, con el objetivo de garantizar la cobertura total de medicamentos en situaciones sociales vulnerables.
Entre los cambios más relevantes, se establecieron criterios más amplios para acceder al beneficio, eliminando trabas burocráticas que habían sido cuestionadas por los demandantes. Asimismo, se dispuso la inmediata implementación de estas medidas en todo el país.
Para asegurar su cumplimiento, la Dirección Ejecutiva del organismo emitió un memorándum interno dirigido a todas las Unidades de Gestión Local, instruyendo la aplicación urgente de la resolución en cada jurisdicción. La medida busca evitar nuevas demoras y asegurar que los afiliados puedan acceder sin restricciones a los medicamentos que requieren.
PAMI: ¿Quiénes quedarán excluidos de la cobertura del 100% de los medicamentos?
Por nivel de ingresos
- Personas que superen 1,5 haberes previsionales mínimos.
- En caso de convivir con alguien con Certificado Único de Discapacidad, el límite se amplía a 3 haberes mínimos.
- Quienes tengan participaciones en empresas que indiquen capacidad económica.
Por situación patrimonial
- Titulares de más de un inmueble
- Propietarios de vehículos con menos de 10 años de antigüedad.
- Personas con bienes de lujo, como embarcaciones o aeronaves.
Por cobertura de salud
- Afiliados con prepaga o doble cobertura médica.