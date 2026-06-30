Estudio científico alerta sobre el uso indebido de medicamentos para adelgazar en personas con trastornos alimentarios

Las inyecciones para adelgazar, como las basadas en semaglutida y tirzepatida, revolucionaron el tratamiento de la obesidad en los últimos años. Sin embargo, una nueva investigación encendió una señal de alarma sobre un problema del que se habla poco: el uso de estos medicamentos en personas que padecen trastornos de la conducta alimentaria, como anorexia, bulimia o trastorno por atracón.