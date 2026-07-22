Medicamentos a medida para los más pequeños: el Hospital Avellaneda produce 75 formulaciones que no existen en el mercado

El proyecto nació por iniciativa de la Dirección Médica del hospital, luego de detectar la falta de medicamentos con las dosis y presentaciones adecuadas para recién nacidos y niños. La directora técnica del Laboratorio de Farmacotecnia, la farmacéutica María Inés Argañaraz, explicó que el primer paso fue identificar las patologías más frecuentes y los tratamientos más requeridos para diseñar una estrategia que incluyó la adecuación de la infraestructura, la incorporación de equipamiento especializado y la adquisición de materias primas provenientes de distintos países.