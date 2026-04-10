Preocupación en Tucumán por el recorte de medicamentos del programa Remediar

Tucumán ha sentido el impacto del ajuste del gobierno de Javier Milei en el sistema de salud. La directora del Programa Integrado de Salud provincial, Noelia Bottone, confirmó una marcada reducción en la cantidad de medicamentos distribuidos a través del programa Remediar desde 2024, y advirtió que el esquema continuará achicándose en los próximos meses, lo que obligará a la Provincia a incrementar su inversión para sostener la cobertura en el primer y segundo nivel de atención, desde CAPS hasta policlínicos.