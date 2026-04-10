Preocupación en Tucumán por el recorte de medicamentos del programa Remediar
Resumen para apurados
- Salud de Tucumán denuncia que el ajuste nacional redujo drásticamente la entrega de medicamentos del plan Remediar, limitando los insumos básicos en CAPS y policlínicos.
- La provisión caerá de 130 a solo 4 medicamentos en septiembre. El gobierno provincial aumentó su presupuesto para cubrir la falta de ibuprofeno e insumos para enfermedades crónicas.
- Tucumán garantiza la medicación esencial con recursos propios, pero advierte que el retiro del Estado Nacional pone en riesgo la sostenibilidad del sistema sanitario regional.
Tucumán ha sentido el impacto del ajuste del gobierno de Javier Milei en el sistema de salud. La directora del Programa Integrado de Salud provincial, Noelia Bottone, confirmó una marcada reducción en la cantidad de medicamentos distribuidos a través del programa Remediar desde 2024, y advirtió que el esquema continuará achicándose en los próximos meses, lo que obligará a la Provincia a incrementar su inversión para sostener la cobertura en el primer y segundo nivel de atención, desde CAPS hasta policlínicos.
Según explicó la funcionaria, el programa -vigente desde 2002- comenzó a sufrir recortes progresivos en la cantidad de insumos enviados a los centros de salud. “En un principio los botiquines estaban formados por aproximadamente 130 medicamentos. Luego bajaron a 80 y, de acuerdo a lo informado recientemente, seguirán disminuyendo”, detalló Botone.
De acuerdo con el cronograma comunicado en una reunión técnica del Consejo Federal de Salud (Cofesa), encabezado por el Ministerio de Salud nacional -a cargo de Mario Lugones-, la provisión se reducirá aún más de manera escalonada: entre abril y mayo se entregarán alrededor de 30 medicamentos, entre junio y agosto serán 16, y a partir de septiembre el número se limitará a solo cuatro.
La funcionaria precisó que, en esta última etapa, se priorizará exclusivamente la línea de tratamiento para la hipertensión.
El impacto de esta reducción se refleja también en la cantidad de botiquines enviados a la provincia: mientras que en 2024 Tucumán recibió unos 10.000, en 2025 esa cifra descendió a 6.000.
Bottone explicó que, ante este escenario, el Gobierno provincial ya viene tomando medidas para garantizar la continuidad de la atención. “Desde el año pasado estamos priorizando la compra de estos medicamentos esenciales para que no falten en los CAPS y policlínicos”, señaló.
En ese sentido, remarcó que la disminución del envío nacional implica un mayor esfuerzo presupuestario local. “Esto genera un aumento en el gasto de la provincia, pero hay una decisión de que la salud es prioridad”, afirmó en una entrevista con LG Play.
La titular del área también destacó que la situación genera preocupación en todo el país, ya que no todas las jurisdicciones cuentan con la misma capacidad para afrontar estos costos.
Pese al contexto, llevó tranquilidad a la población al asegurar que la provisión de medicamentos continuará garantizada en el sistema público: “Los pacientes que concurran a los centros de salud seguirán recibiendo su medicación”.
Finalmente, subrayó que la Provincia mantendrá la cobertura de tratamientos esenciales, especialmente para personas sin obra social, incluyendo patologías como diabetes, hipertensión, epilepsia y enfermedades oncológicas.
Ayer, el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, había reconocido que el plan Remediar “está siendo dejado de lado”, al señalaron la reducción de los medicamentos. “Ibuprofeno, medicamentos para la hipertensión arterial, diabetes o epilepsia dejarán de llegar a la provincia”
“Esto lleva a un compromiso más de la Provincia. El gobernador (Osvaldo Jaldo) siempre nos dijo que el acceso a la medicación y atención médica está garantizado”, expresó.