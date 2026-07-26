Política

Jaldo, a LA GACETA: “En lo político, no claudicaré, ni retrocederé un tranco”

Luego de la intervención en el hospital Italiano, el gobernador se prepara para retornar a las actividades institucionales. ¿Cuál es el escenario?

EN EL HOSPITAL ITALIANO. El gobernador sale del centro médico en compañía de su esposa, Ana María Grillo, y del ministro Darío Monteros. la gaceta / foto de marcelo aguaysol
EN EL HOSPITAL ITALIANO. El gobernador sale del centro médico en compañía de su esposa, Ana María Grillo, y del ministro Darío Monteros. la gaceta / foto de marcelo aguaysol
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 2 Hs

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