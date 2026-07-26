Política Jaldo, a LA GACETA: “En lo político, no claudicaré, ni retrocederé un tranco” Luego de la intervención en el hospital Italiano, el gobernador se prepara para retornar a las actividades institucionales. ¿Cuál es el escenario? Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL EN EL HOSPITAL ITALIANO. El gobernador sale del centro médico en compañía de su esposa, Ana María Grillo, y del ministro Darío Monteros. la gaceta / foto de marcelo aguaysol Por Marcelo Aguaysol Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Osvaldo Jaldo Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Jaldo fue sometido a una intervención en Buenos Aires y permanece internado Jaldo recibió el alta y se encuentra "en excelente estado de salud", según el parte médico: regresará a Tucumán el lunes Video: los gobernadores tucumanos que enfrentaron problemas de salud en funciones ¿Qué le pasó a Jaldo?: "Es un cuadro agudo, que llega de golpe y te toma por sorpresa" El Gobierno declaró de Interés Provincial las jornadas solidarias de "Cambia tu Mundo Tucumán" Lo más popular Hablemos del racismo argentino Recomendaciones para combatir los problemas sanitarios en el cultivo de soja La Eeaoc analizó el efecto de diversas estrategias de fertilización, sobre cultivos y sobre el suelo Exponen ideas sobre tres malezas que están avanzando sobre la soja Más frigoríficos fueron habilitados para exportar carne al “Gigante asiático” Ranking notas premium Jaldo pasó de la angustia al reposo, tras la intervención cardíaca El Gobierno tucumano anunciará el lunes la convocatoria a elecciones Honorarios y herramientas digitales: proponen cambios a la Ley de Mediación en Tucumán De Ortega a Jaldo: los problemas de salud que aquejaron a los gobernadores Ian Somerhalder: el actor que cambió Hollywood y eligió una vida en el campo