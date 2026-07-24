Política

Cómo evoluciona la salud de Osvaldo Jaldo tras la colocación de un stent: qué explicó el ministro Luis Medina Ruiz

El titular de Salud Pública confirmó que el gobernador presentó una buena evolución tras la intervención realizada en Buenos Aires. Estimó que recibirá el alta en las próximas horas.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo evoluciona bien en Buenos Aires tras ser operado este viernes para colocarle un stent por una obstrucción coronaria, informó Salud.
  • La intervención rápida evitó un infarto tras sufrir un dolor en el pecho. Los médicos trataron una estenosis en la arteria coronaria derecha para restablecer el flujo.
  • El mandatario recibirá el alta en las próximas horas y volverá a Tucumán el fin de semana. Se espera que retome sus funciones públicas en pocos días.
Resumen generado con IA

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, brindó este viernes detalles sobre el estado de salud del gobernador Osvaldo Jaldo, quien fue sometido a una intervención cardiovascular en el Hospital Italiano de Buenos Aires luego de presentar un cuadro de dolor torácico. Según confirmó, el mandatario evoluciona favorablemente, permanece bajo control clínico y podría recibir el alta hospitalaria entre este viernes y el sábado.

La salud de Osvaldo Jaldo: qué es la angina inestable y cómo es el proceso de recuperación tras la colocación de un stent

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Jaldo fue atendido tras sufrir un episodio de dolor agudo en el pecho mientras cumplía una agenda de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires. Los estudios realizados determinaron una estenosis en una rama de la arteria coronaria derecha, por lo que los especialistas decidieron colocar un stent para restablecer el flujo sanguíneo.

"Es un evento que se puede dar en cualquiera de nosotros, donde una placa tiene una obstrucción o un espasmo coronario y de pronto aparece este cuadro", explicó Medina Ruiz.

Jaldo se recupera tras ser operado en Buenos Aires

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El funcionario remarcó que la rápida intervención fue determinante para evitar un infarto. "Cuando una persona tiene una obstrucción coronaria y no se destapa la arteria, va al infarto. En este caso se actuó a tiempo, se desobstruyó la arteria y no hubo infarto, por lo que el proceso de recuperación es muy rápido".

En ese sentido, estimó que el gobernador permanecerá internado unas 48 horas y luego podrá regresar a Tucumán. "Seguramente vuelve este fin de semana, el lunes a más tardar, y en pocos días lo vamos a tener nuevamente con nosotros", indicó.

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Medina Ruiz contó además que mantuvo contacto telefónico con Jaldo después del procedimiento. "Hablé esta mañana con él. Está muy bien de ánimo, muy bien de salud y seguramente le van a dar el alta hospitalaria en las próximas horas", afirmó.

Qué ocurrió

El ministro explicó que el corazón recibe sangre a través de las arterias coronarias y que, en este caso, la obstrucción se produjo en la arteria coronaria derecha.

"Al destapar la arteria, se termina el problema", resumió al describir el procedimiento realizado por el equipo médico del Hospital Italiano.

También destacó que el episodio fue agudo e inesperado y aclaró que el gobernador mantenía controles médicos periódicos. "Es una persona muy sana, estaba controlado clínicamente. Esto puede pasar en cualquier momento cuando una arteria que tiene una pequeña placa se obstruye de manera repentina", sostuvo.

OSVALDO JALDO OSVALDO JALDO

La importancia de la prevención

A partir del caso del mandatario, Medina Ruiz recordó que las enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse controlando los principales factores de riesgo.

Entre ellos mencionó la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol elevado, el tabaquismo, la alimentación poco saludable y el sedentarismo.

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"Todos esos factores hacen que nuestras arterias se vayan endureciendo y luego obstruyéndose. Eso puede ocurrir en las arterias del corazón, del cerebro, de las piernas o de cualquier parte del cuerpo".

Además, recomendó mantener una alimentación saludable, realizar actividad física de manera regular y controlar periódicamente la presión arterial y los niveles de colesterol, especialmente después de los 50 años o cuando existen factores de riesgo.

El balance del programa Palpitar

Durante la conferencia, el ministro también destacó los resultados del Programa de Emergencia Cardiovascular y anticipó que la próxima semana se presentará un informe del programa Palpitar, orientado a la detección precoz de factores de riesgo.

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Según precisó, el sistema ya asistió a 38 pacientes con infarto en Tucumán, todos atendidos dentro del programa de emergencia cardiovascular.

Además, informó que más de 23.000 personas fueron evaluadas en el marco de Palpitar y que la cifra alcanzará próximamente las 25.000. "Hemos encontrado muchísimos pacientes que tenían hipertensión arterial y no lo sabían. Hoy esas personas están bajo control, y ese es el principal factor de riesgo que debemos detectar a tiempo", concluyó.

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