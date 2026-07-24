El arco político tucumano se unió en mensajes de apoyo a Jaldo tras su intervención quirúrgica

A estas expresiones del oficialismo y sus sectores aliados se sumaron la de Arturo Juri, quien publicó: “Deseo una pronta y favorable recuperación a nuestro Gobernador Osvaldo Jaldo. Un fuerte abrazo a su familia en este momento”, y la del ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, quien sostuvo: “Le deseo una pronta recuperación al gobernador de la Provincia Osvaldo Jaldo. Le envío un fuerte abrazo a él y a su familia”.