El arco político tucumano se unió en mensajes de apoyo a Jaldo tras su intervención quirúrgica

Resumen para apurados
- Dirigentes políticos de Tucumán expresaron hoy su apoyo al gobernador Osvaldo Jaldo tras ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en Buenos Aires.
- Oficialistas y opositores publicaron mensajes en X. El vicegobernador Acevedo confirmó que el mandatario evoluciona favorablemente tras el cuadro agudo.
- La respuesta unánime destaca una tregua política en Tucumán mientras se aguarda la completa recuperación y el retorno del gobernador a sus funciones.
La noticia sobre el estado de salud del gobernador Osvaldo Jaldo generó una rápida reacción en la red social X por parte del arco político tucumano, donde tanto el oficialismo como la oposición volcaron mensajes de acompañamiento y deseos de mejoría.
La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, fue una de las primeras en expedirse públicamente al señalar: “Le deseo una pronta recuperación al gobernador Osvaldo Jaldo tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido en el día de hoy. Un fuerte abrazo a él y a toda su familia en este momento”.
Por su parte, el vicegobernador Miguel Acevedo buscó llevar calma a la provincia al manifestar: “Quiero llevar tranquilidad a todos los tucumanos y tucumanas. El gobernador Osvaldo Jaldo se encuentra recuperándose favorablemente en Buenos Aires. Estamos en contacto permanente y celebramos su buena evolución. Hago extensivo mi acompañamiento y el de la Legislatura de Tucumán a él y a toda su familia, con el deseo de una pronta recuperación”.
En la misma línea dentro del Gabinete provincial, el ministro del Interior, Darío Monteros, expresó: “Enviamos nuestras fuerzas y oraciones al Gobernador Osvaldo Jaldo, tras la intervención médica a la que debió someterse. Con la fe en Dios de que pronto estará plenamente recuperado para seguir trabajando con el compromiso de siempre por nuestra provincia. Le mandamos un fuerte abrazo a él y a su familia”.
A estas expresiones del oficialismo y sus sectores aliados se sumaron la de Arturo Juri, quien publicó: “Deseo una pronta y favorable recuperación a nuestro Gobernador Osvaldo Jaldo. Un fuerte abrazo a su familia en este momento”, y la del ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, quien sostuvo: “Le deseo una pronta recuperación al gobernador de la Provincia Osvaldo Jaldo. Le envío un fuerte abrazo a él y a su familia”.
El acompañamiento también se reflejó desde el arco opositor, donde los dirigentes enviaron sus saludos institucionales. El legislador radical José Cano, remarcó: “Mis deseos de una pronta recuperación para el Gobernador Osvaldo Jaldo. Le envío un afectuoso saludo a él y a su familia”.
En consonancia, el legislador Walter Berarducci concluyó: “Deseo una pronta y total recuperación al Sr. Gobernador Osvaldo Jaldo, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido en el día de hoy. Mi acompañamiento y mis oraciones para él y su familia en este momento”.