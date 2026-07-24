Política

Mansilla llevó tranquilidad tras la operación de Jaldo: “La Provincia sigue funcionando con normalidad institucional”

El presidente subrogante de la Legislatura, a cargo del Poder Ejecutivo mientras el gobernador permanece internado en Buenos Aires, destacó que la gestión continúa sin alteraciones.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Sergio Mansilla asumió provisionalmente el Ejecutivo de Tucumán tras la operación coronaria del gobernador Jaldo en Buenos Aires para garantizar la continuidad institucional.
  • Jaldo fue intervenido de urgencia con un stent por una afección cardíaca. Mansilla mantiene contacto con él y ya firmó decretos para evitar que la gestión se detenga.
  • Se prevé el alta de Jaldo el fin de semana para retomar funciones el lunes; de extenderse el plazo, el vicegobernador Acevedo asumirá el mando según el esquema constitucional.
Resumen generado con IA

Mientras el gobernador Osvaldo Jaldo continúa con su recuperación en el Hospital Italiano de Buenos Aires tras la colocación de un stent por una afección coronaria, el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, quien quedó a cargo del Poder Ejecutivo provincial, buscó transmitir un mensaje de tranquilidad a la población y aseguró que el funcionamiento institucional de Tucumán se mantiene con total normalidad.

Mansilla explicó ante la prensa que, de acuerdo con la evolución del mandatario, Jaldo podría recibir el alta durante el fin de semana y reincorporarse a sus funciones el lunes. En caso de que la recuperación demande algunos días más, precisó que el vicegobernador Miguel Acevedo asumirá la conducción del Ejecutivo, tal como establece el esquema institucional.

Cómo evoluciona la salud de Osvaldo Jaldo tras la colocación de un stent: qué explicó el ministro Luis Medina Ruiz

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"Lo importante es que está bien, que es lo que nos interesa a todos los tucumanos. Esperamos que el postoperatorio sea lo más breve posible, pero siempre bajo supervisión médica", afirmó.

El funcionario remarcó que la intervención fue realizada de urgencia y destacó que la rápida atención médica evitó un cuadro de mayor gravedad. "Este tipo de operaciones es fundamental tratarlas a tiempo porque las consecuencias podrían haber sido mucho más complicadas".

La salud de Osvaldo Jaldo: qué es la angina inestable y cómo es el proceso de recuperación tras la colocación de un stent

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Según indicó, el gobernador permanece acompañado por su familia, mientras que desde el Gobierno provincial se mantiene un seguimiento permanente de su evolución mediante los partes médicos oficiales que difunde el área de Comunicación.

La gestión continúa

Mansilla también hizo hincapié en que la administración provincial continúa desarrollándose con absoluta normalidad. Como muestra de ello, informó que este jueves firmó distintos decretos en su carácter de gobernador a cargo, entre ellos uno necesario para formalizar un convenio con el Ministerio de Economía de la Nación.

Jaldo se recupera tras ser operado en Buenos Aires

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"Institucionalmente se sigue funcionando con normalidad y esperamos que el gobernador supere este inconveniente lo más rápido posible para que vuelva a ocupar su lugar de trabajo", expresó.

Además, sostuvo que la principal preocupación del Ejecutivo fue llevar tranquilidad a la ciudadanía. "Analizamos con los ministros y con el equipo de prensa la importancia de transmitirles a los tucumanos que la Provincia seguirá funcionando institucionalmente y que, gracias a Dios, el gobernador está bien de salud".

SERGIO MANSILLA SERGIO MANSILLA

Contacto con Jaldo

Consultado sobre el diálogo que mantuvo con el mandatario, Mansilla aseguró que encontró a Jaldo de buen ánimo y plenamente enfocado en la continuidad de la gestión.

"La conversación me dejó mucha tranquilidad. Anoche había recibido solamente la respuesta a un mensaje de texto y hoy pude hablar con él. Se lo siente bien y lo primero que remarcó fue que la gestión debe continuar normalmente", relató.

El arco político tucumano se unió en mensajes de apoyo a Jaldo tras su intervención quirúrgica

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En ese sentido, explicó que durante la jornada se avanzó con la firma de la documentación correspondiente a distintas gestiones iniciadas en Buenos Aires y ratificó que la actividad administrativa no sufrirá interrupciones.

La salud de los funcionarios

Durante la conferencia también fue consultado sobre la posibilidad de reforzar los controles médicos a los integrantes del gabinete, luego de los recientes problemas de salud que atravesaron el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, y ahora el gobernador.

Mansilla respondió con un tono distendido, al señalar que "el Mundial fue un problema para todos", aunque luego remarcó la importancia de los controles periódicos.

"Muchos ya somos personas grandes y las responsabilidades que implican ser ministro o gobernador generan un desgaste importante. El gobernador ya había tenido anteriormente un inconveniente de salud, como puede tener cualquier persona, pero cuando se trata del gobernador de la provincia naturalmente tiene una mayor repercusión", concluyó.

Finalmente, volvió a insistir en que la evolución de Jaldo es favorable y expresó su expectativa de que, una vez que reciba el alta médica definitiva, pueda regresar a Tucumán para retomar sus funciones al frente del Gobierno provincial.

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