Mansilla llevó tranquilidad tras la operación de Jaldo: “La Provincia sigue funcionando con normalidad institucional”

Mientras el gobernador Osvaldo Jaldo continúa con su recuperación en el Hospital Italiano de Buenos Aires tras la colocación de un stent por una afección coronaria, el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, quien quedó a cargo del Poder Ejecutivo provincial, buscó transmitir un mensaje de tranquilidad a la población y aseguró que el funcionamiento institucional de Tucumán se mantiene con total normalidad.