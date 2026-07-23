Internaron a Osvaldo Jaldo: los problemas de salud que enfrentó en los últimos años
El mandatario sufrió un intenso dolor precordial mientras cumplía una agenda oficial en la Capital Federal. Tras una intervención en la que le colocaron un stent, evoluciona favorablemente. No es la primera vez que atraviesa un problema de salud.
Resumen para apurados
- El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue internado este jueves en Buenos Aires por un dolor precordial y le colocaron un stent mientras cumplía agenda oficial.
- El mandatario evoluciona favorablemente. El episodio se suma a antecedentes de salud previos, como una cirugía hepática en 2023 y una internación por COVID-19 en 2021.
- La internación generó preocupación en la política tucumana. Jaldo permanecerá bajo observación médica en la Capital Federal hasta recibir el alta correspondiente.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue internado este jueves en el Hospital Italiano de Buenos Aires luego de sufrir un cuadro de intenso dolor precordial mientras desarrollaba una agenda oficial.
Tras ser sometido a una intervención en la que le colocaron un stent, el mandatario presenta una evolución favorable y permanecerá internado bajo observación y control médico.
La noticia generó preocupación en el ámbito político provincial, aunque desde su entorno señalaron que la evolución es positiva luego del procedimiento realizado por los profesionales del centro de salud porteño.
Los antecedentes de salud de Osvaldo Jaldo
No es la primera vez que el gobernador atraviesa un problema de salud. El antecedente más importante ocurrió el 11 de junio de 2023, luego de las elecciones que lo consagraron gobernador electo, cuando un chequeo médico detectó un crecimiento exagerado de un quiste externo ubicado cerca del hígado.
Según el informe médico al que accedió LA GACETA, el quiste era controlado desde hacía 20 años, cuando había sido detectado por primera vez. Sin embargo, el crecimiento registrado en el último tiempo había obligado a realizar una operación laparoscópica para extraer la formación, que contenía más de 1,8 kilogramos de líquido. Tras la intervención se efectuaron los estudios correspondientes, que descartaron la presencia de tumores malignos.
La cirugía se extendió durante más de tres horas. En ese mismo procedimiento, Jaldo también fue intervenido de una hernia umbilical. Mediante una técnica laparoscópica, los médicos realizaron tres puntos internos para corregir esa afección. Fuentes cercanas al entonces vicegobernador confirmaron en aquel momento los detalles de la intervención y señalaron que la recuperación de ambas operaciones había sido favorable.
Otro de los episodios vinculados con la salud del mandatario ocurrió en marzo de 2021, cuando fue internado en el Hospital Centro de Salud luego de dar positivo para covid-19.
En esa oportunidad, Jaldo comenzó a presentar algunos síntomas compatibles con la enfermedad y decidió realizarse los estudios correspondientes. Por recomendación de los profesionales que lo asistieron, permaneció internado para un seguimiento más estricto de su evolución hasta recibir el alta médica.