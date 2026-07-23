Internaron a Osvaldo Jaldo: los problemas de salud que enfrentó en los últimos años

Según el informe médico al que accedió LA GACETA, el quiste era controlado desde hacía 20 años, cuando había sido detectado por primera vez. Sin embargo, el crecimiento registrado en el último tiempo había obligado a realizar una operación laparoscópica para extraer la formación, que contenía más de 1,8 kilogramos de líquido. Tras la intervención se efectuaron los estudios correspondientes, que descartaron la presencia de tumores malignos.