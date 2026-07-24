Mi Anses habilitará el calendario de pagos de agosto: cuándo cobran jubilados de la mínima

Este 24 finaliza el pago de una de las prestaciones de Anses de julio. Percibirán sus haberes del mes los titulares de Asignaciones por Embarazo con DNI terminados en 9. Pero otras prestaciones como Desempleo Plan 1 se pagarán hasta el martes próximo. En cambio, las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo iniciaron el pago del séptimo mes del año recién ayer, jueves, y se extenderán hasta el miércoles de la semana siguiente.