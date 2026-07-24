Mi Anses habilitará el calendario de pagos de agosto: cuándo cobran jubilados de la mínima

Resumen para apurados
- ANSES habilitará en la app el calendario de pagos de agosto para jubilados con haber mínimo en Argentina, cuyos cobros iniciarán el 10 de agosto según DNI.
- Los haberes incluyen un aumento del 1,9% basado en el IPC de junio. La jubilación mínima alcanzará los $419.734,71 más un bono extra, totalizando $489.734,71.
- Este ajuste alcanzará también a las pensiones no contributivas y la AUH, garantizando la actualización mensual de las prestaciones sociales según el índice inflacionario.
El calendario de pagos de agosto de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) está a punto de habilitarse en la aplicación Mi Anses. Desde allí, usuarios podrán ver, además de fechas de cobro, los recibos de sus últimos haberes. También podrán realizar consultas y gestiones como revisar el historial laboral con aportes y sacar la certificación negativa.
Este 24 finaliza el pago de una de las prestaciones de Anses de julio. Percibirán sus haberes del mes los titulares de Asignaciones por Embarazo con DNI terminados en 9. Pero otras prestaciones como Desempleo Plan 1 se pagarán hasta el martes próximo. En cambio, las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo iniciaron el pago del séptimo mes del año recién ayer, jueves, y se extenderán hasta el miércoles de la semana siguiente.
Calendario de pago de Anses: cuándo cobro en julio
Aunque aún no se compartió el cronograma de pagos de agosto en el sitio oficial de Anses, se pudo saber que el pago comenzará la tercera semana del mes si se toma en cuenta que agosto empezará un sábado. Así, los primeros beneficiarios en recibir su pago lo harán a partir del lunes 10. De este modo, jubilados y pensionados con el haber mínimo serán los primeros en cobrar.
- Lunes 10 de agosto: DNI terminados en 0
- Martes 11 de agosto: DNI terminados en 1
- Miércoles 12 de agosto: DNI terminados en 2
- Jueves 13 de agosto: DNI terminados en 3
- Viernes 14 de agosto: DNI terminados en 4
- Martes 18 de agosto: DNI terminados en 5
- Miércoles 19 de agosto: DNI terminados en 6
- Jueves 20 de agosto: DNI terminados en 7
- Viernes 21 de agosto: DNI terminados en 8
Los jubilados argentinos que perciban la retribución mínima sufrirán una pequeña modificación en su depósito del mes. El pago de agosto quedará en $419.734,71 sin contar el bono. Con este pago extra, ascenderá a $489734,71. Las jubilaciones más altas, por otra parte, quedarán en $2.667.807.
Las demás prestaciones también serán impactadas por el IPC de junio, ya que se calculan los aumentos con dos meses de rezago. Las pensiones no contributivas quedarán en $293.815,85 y $363.815,85 con el bono. Mientras tanto, la Pensión Madre de 7 Hijos igualará al monto recibido por titulares de jubilaciones mínimas.