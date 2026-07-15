Aumento para jubilados en agosto: cuánto cobrarán con el bono de $70.000

Resumen para apurados
- Anses aumentará las jubilaciones en Argentina en agosto de 2026 un 1,9% debido a la inflación de junio, llevando el haber mínimo con bono de $70.000 a $489.817,13.
- El incremento se aplica según la fórmula de movilidad del Decreto 274/2024, que ajusta los haberes mensualmente bajo el último Índice de Precios al Consumidor medido por el Indec.
- La medida busca proteger el poder de compra de los beneficiarios frente a la inflación. La efectividad de este esquema dependerá de la evolución de los precios en el país.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya tiene la posibilidad de calcular el incremento que recibirán las jubilaciones y pensiones durante el mes de agosto de 2026. Luego de conocerse el registro más reciente del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Indec, correspondiente a la inflación de junio, los haberes previsionales experimentarán un nuevo ajuste derivado de la fórmula de movilidad automática que rige actualmente.
El Decreto 274/2024 dispone que los jubilados y pensionados del sistema general accedan a actualizaciones mensuales, cuyo porcentaje se acopla directamente a la última variación inflacionaria oficial disponible. El propósito central de esta normativa consiste en resguardar el poder de compra de los beneficiarios, evitando que sus ingresos queden relegados frente a la evolución del costo de vida en el país.
Cuánto es el aumento de la jubilación de Anses en agosto
El Indec comunicó que la inflación de junio de 2026 se ubicó en el 1,9%, cifra que determinará el incremento aplicable a los haberes correspondientes al mes de agosto. A raíz de este ajuste, los jubilados y pensionados bajo la órbita de la Anses percibirán las siguientes sumas:
- Jubilación mínima: $419.817,13
- Jubilación máxima: $2.823.171,19
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $335.853,70
- Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez: $293.872,00
- PNC para madres de siete hijos: $419.817,13
- Jubilación mínima: $489.817,13
- Jubilación máxima: $2.823.171,19
- PUAM: $405.853,70
- PNC por invalidez o vejez: $363.872,00
- PNC para madres de siete hijos: $489.817,13