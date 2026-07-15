Aumento para jubilados en agosto: cuánto cobrarán con el bono de $70.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya tiene la posibilidad de calcular el incremento que recibirán las jubilaciones y pensiones durante el mes de agosto de 2026. Luego de conocerse el registro más reciente del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Indec, correspondiente a la inflación de junio, los haberes previsionales experimentarán un nuevo ajuste derivado de la fórmula de movilidad automática que rige actualmente.