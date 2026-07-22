Anses confirmó descuentos y reintegros de hasta el 15%: quiénes pueden acceder

Los beneficios Anses constituyen un programa enfocado en brindar descuentos y reintegros a las personas que perciben distintas prestaciones de la seguridad social. Gracias a este esquema, la comunidad de beneficiarios logra un ahorro significativo en sus compras cotidianas dentro de supermercados y diversos comercios adheridos a lo largo de todo el país, requiriendo únicamente el pago mediante la tarjeta de débito asociada al cobro habitual de sus haberes.