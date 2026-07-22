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Anses confirmó descuentos y reintegros de hasta el 15%: quiénes pueden acceder

El programa de Anses permite ahorrar en supermercados, farmacias e indumentaria de todo el país. La devolución del dinero se realiza de forma automática al pagar con tarjeta de débito y no requiere ningún trámite previo.

Anses confirmó descuentos y reintegros de hasta el 15%: quiénes pueden acceder
Anses
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ANSES confirmó hoy que sus beneficiarios en Argentina pueden acceder a reintegros de hasta 15% en compras con débito para reducir sus gastos cotidianos.
  • El beneficio aplica en comercios adheridos del país mediante pago con tarjeta de débito. La devolución es automática y se liquida en hasta siete días hábiles sin trámites.
  • La medida busca fortalecer el poder de compra de jubilados y titulares de asignaciones sociales, impulsando el consumo interno y la contención económica a nivel nacional.
Resumen generado con IA

Los beneficios Anses constituyen un programa enfocado en brindar descuentos y reintegros a las personas que perciben distintas prestaciones de la seguridad social. Gracias a este esquema, la comunidad de beneficiarios logra un ahorro significativo en sus compras cotidianas dentro de supermercados y diversos comercios adheridos a lo largo de todo el país, requiriendo únicamente el pago mediante la tarjeta de débito asociada al cobro habitual de sus haberes.

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El nivel de ahorro varía en función del establecimiento comercial seleccionado y de las promociones activas al momento de efectuar el pago. En varias ocasiones, las bonificaciones llegan a representar hasta un 15% de reintegro sobre el total consumido, el cual se acredita de forma directa e inmediata en la cuenta bancaria del titular tras finalizar la transacción.

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Quiénes acceden a los beneficios y descuentos de Anses

Esta iniciativa dentro de la seguridad social abarca a todo el colectivo de personas que reciben asignaciones mediante Anses. Dentro de este grupo de beneficiarios figuran quienes perciben la jubilación o pensión del SIPA, la PUAM, las PNC, así como los titulares de la AUH, la Asignación por Embarazo, el régimen del SUAF, el programa Progresar y la Prestación por Desempleo.

El uso directo del plástico bancario destinado al cobro del haber basta para acceder al reintegro correspondiente en cada compra. Toda la operación se liquida de manera automática, prescindiendo totalmente de formularios previos o trámites ante el organismo estatal.

  • Alcance nacional: Los descuentos aplican en cientos de comercios adheridos distribuidos a lo largo de todo el país.

Cómo funciona el reintegro de Anses

La aplicación del beneficio se concreta por medio de una devolución automática una vez efectuado el pago. El saldo correspondiente ingresa de manera directa en la caja de ahorro del titular, eliminando cualquier paso administrativo previo o posterior para la obtención del dinero.

Conforme a las reglas fijadas por la iniciativa, la acreditación de la suma se liquida en el transcurso de los siete días hábiles posteriores a la operación. No obstante, el tiempo final de acreditación queda sujeto a las dinámicas operativas de cada entidad bancaria procesadora.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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