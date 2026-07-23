AUH de Anses: montos, aumentos y beneficios confirmados para agosto de 2026

Entre estos complementos sobresale la Tarjeta Alimentar, la cual mantiene importes escalonados de $72.250 para un solo hijo, $113.299 para quienes tienen dos y $149.425 en hogares con tres o más niños. Adicionalmente, quienes tienen a su cargo menores de hasta 3 años perciben el pago del Complemento Leche, fijado en $56.897 por cada niño. De este modo, un grupo familiar con tres hijos pequeños puede acumular un ingreso total superior a los $680.000 mensuales entre el depósito neto de la asignación, los programas de apoyo alimentario y la cobertura nutricional básica.