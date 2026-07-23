AUH de Anses: montos, aumentos y beneficios confirmados para agosto de 2026

Resumen para apurados
- En agosto de 2026, la Anses aplica un aumento del 1,89% en la AUH en Argentina, fijando el cobro de bolsillo en $120.689,52 por hijo para actualizar los ingresos familiares.
- El organismo retiene un 20% hasta la entrega de la Libreta AUH e integra extras como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche para menores de tres años.
- Las asignaciones acumuladas permitirán a familias vulnerables superar los $680.000 mensuales, mitigando la pérdida del poder adquisitivo frente al costo de vida.
Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) registran en agosto un incremento del 1,89% en sus haberes, fijando el valor bruto general en $150.847,13 por cada menor. Como el organismo retiene un 20% mensual sujeto a la entrega posterior de la Libreta AUH, el cobro directo de bolsillo se ubica en $120.689,52 por hijo. Sin embargo, la liquidación total se incrementa de manera significativa al sumar los adicionales extraordinarios que se asignan directamente en las cuentas de los titulares según la composición de la familia.
Entre estos complementos sobresale la Tarjeta Alimentar, la cual mantiene importes escalonados de $72.250 para un solo hijo, $113.299 para quienes tienen dos y $149.425 en hogares con tres o más niños. Adicionalmente, quienes tienen a su cargo menores de hasta 3 años perciben el pago del Complemento Leche, fijado en $56.897 por cada niño. De este modo, un grupo familiar con tres hijos pequeños puede acumular un ingreso total superior a los $680.000 mensuales entre el depósito neto de la asignación, los programas de apoyo alimentario y la cobertura nutricional básica.
Montos confirmados para la AUH de Anses durante agosto de 2026
Durante el período de agosto de 2026, la Asignación Universal por Hijo registra una actualización del 1,89%, situando el valor bruto general en $150.861,90 por cada niño o adolescente. Dado que el organismo previsional efectúa la retención mensual del 20%, la suma de bolsillo que se deposita directamente asciende a $120.689,52 por hijo. El importe remanente, correspondiente a $30.172,38, permanece resguardado a la espera de la entrega formal de la Libreta AUH, la cual certifica los esquemas de vacunación, los chequeos médicos y la asistencia a la escuela.
Esta asignación contempla a cada menor de 18 años a cargo y se liquida respetando las fechas del cronograma de pagos fijado por la administración.Sin embargo, más allá de la liquidación base, diversos hogares suman apoyos complementarios que elevan los ingresos finales percibidos durante el mes.
Importes de la Tarjeta Alimentar según el grupo familiar
Los beneficiarios de la asignación de pago mensual que reúnen las condiciones del programa alimentario obtienen dicho recurso mediante acreditación directa, evitando tramitaciones presenciales.
En agosto de 2026, los montos establecidos según la cantidad de hijos son:
Un hijo: $72.250.
Dos hijos: $113.299.
Tres o más hijos: $149.425.
Este adicional se liquida de manera conjunta con la prestación principal, teniendo como meta central el respaldo económico para la compra de la canasta básica familiar.
Requisitos y asignación del Complemento Leche de $56.897
Los hogares disponen además de la posibilidad de acceder a la asistencia nutricional prevista dentro del Plan 1000 Días. En agosto de 2026, la partida alcanza la cifra de $56.897 por cada niño, acreditándose de modo directo junto con los haberes del período. Dicho extra resulta compatible con aquellos titulares de la AUH a cargo de menores de hasta 3 años, al igual que con los receptores de la Asignación por Embarazo (AUE) que cumplan con las condiciones normativas.
Estimación de cobro mensual para un hogar con un hijo
Un grupo familiar con un solo menor en el hogar percibe en agosto distintas sumas según el rango etario y los criterios de inclusión que cumpla ante la entidad previsional. A modo de ejemplo, una familia con un hijo menor de 18 años que cobra la AUH y califica para la Tarjeta Alimentar reúne las siguientes cifras:
AUH: $120.689,52
Tarjeta Alimentar: $72.250
Total mensual: $192.939,52
En el supuesto de que el niño no supere los 3 años y el hogar cumpla con la reglamentación para el Complemento Leche, la cifra suma $56.897 adicionales.
Con dicho complemento, el ingreso total depositado en la cuenta durante agosto llega a situarse en $249.836,52.
Dicha estimación pertenece de forma exclusiva a los casos que reúnen los tres conceptos. No la totalidad de los titulares de la AUH perciben de forma automática la suma de estos complementos, dado que cada programa exige requerimientos particulares.
Resumen de adicionales disponibles para titulares de la AUH
De este modo, durante agosto de 2026, las personas que cobran la asignación pueden adicionar diferentes programas a su haber habitual:
AUH: $120.689,52 de pago mensual por hijo, con un 20% retenido.
Tarjeta Alimentar: desde $72.250 para familias con un hijo.
Complemento Leche: $56.897 por hijo de hasta 3 años que cumpla con los requisitos.
20% retenido de la AUH: se acumula y puede cobrarse posteriormente al presentar la Libreta AUH.
Debido a esto, para precisar el monto final que percibirá cada titular en agosto, resulta indispensable evaluar la cantidad de niños, sus edades exactas y los adicionales específicos que correspondan en cada situación particular.