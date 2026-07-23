El gobierno de Milei negocia cambios para destrabar en el Senado el proyecto sobre la extranjerización de tierras

Tras el freno que sufrió en el Senado de la Nación, el gobierno de Javier Milei inició una nueva ronda de negociaciones para intentar destrabar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Con ese objetivo, este jueves buscará consensuar una nueva redacción de la iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con la mira puesta en volver a tratarla en el recinto el próximo 6 de agosto.