El gobierno de Milei negocia cambios para destrabar en el Senado el proyecto sobre la extranjerización de tierras
Federico Sturzenegger encabezará una reunión con Patricia Bullrich, funcionarios y bloques aliados para consensuar una nueva redacción de la iniciativa, que también contempla cambios en los desalojos y otros aspectos cuestionados.
Resumen para apurados
- El gobierno de Milei negocia este jueves en el Senado argentino cambios al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para destrabar su aprobación tras sufrir un freno.
- Sturzenegger y Bullrich impulsan reuniones con bloques aliados para reformular el texto original, modificado por objeciones a la extranjerización de tierras y las normas de desalojo.
- La Casa Rosada busca acordar un texto consensuado antes del 6 de agosto para evitar un nuevo traspié parlamentario y garantizar el respaldo de los gobernadores a las reformas.
Tras el freno que sufrió en el Senado de la Nación, el gobierno de Javier Milei inició una nueva ronda de negociaciones para intentar destrabar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Con ese objetivo, este jueves buscará consensuar una nueva redacción de la iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con la mira puesta en volver a tratarla en el recinto el próximo 6 de agosto.
En ese marco, está previsto para esta tarde una reunión entre el titular de la cartera y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich. El encuentro, convocado por la exministra de Seguridad nacional, tendrá como principal objetivo avanzar en un texto que reúna los consensos necesarios para garantizar su aprobación.
También participarán la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, representantes de los equipos técnicos del Ministerio de Desregulación y de los bloques federales, que acercarán las observaciones planteadas por los gobernadores, consignó el diario "Ámbito".
La convocatoria llega luego del revés que sufrió el oficialismo en la Cámara alta, donde la iniciativa no pudo avanzar en la fecha prevista y su tratamiento fue postergado. Desde entonces, en la Casa Rosada trabajan en una estrategia para recomponer el respaldo parlamentario y evitar un nuevo traspié.
Puntos criticados: extranjerización
El proyecto promovido por Sturzenegger propone modificar el régimen vigente en materia de propiedad privada e incorpora cambios relacionados con los procesos de desalojo y la regulación de tierras. La iniciativa despertó objeciones entre senadores de distintos espacios, incluidos sectores que habitualmente acompañan a la administración libertaria. Sobre todo, porque el oficialismo buscó la aprobación de los cambios en momentos en que se generalizaba el reclamo por Malvinas y pleno Mundial 2026.
Ante ese escenario, el oficialismo quiere revisar los puntos más cuestionados, entre ellos la extranjerización de las tierras y los desalojos, y acercar posiciones con los bloques aliados antes de la próxima sesión. El objetivo es introducir modificaciones que permitan alcanzar una mayoría suficiente para su aprobación en el Senado.
Las negociaciones también reflejan diferencias dentro del propio oficialismo sobre la estrategia parlamentaria. Mientras Sturzenegger procura mantener los ejes centrales de su propuesta de desregulación, quienes tienen a cargo la búsqueda de los votos consideran necesario incorporar cambios que amplíen el respaldo político.
En ese contexto, Bullrich tendrá un rol clave en las conversaciones. Como titular del bloque libertario en la Cámara alta, deberá articular con los sectores dialoguistas y con los representantes de las provincias para intentar cerrar un acuerdo que permita reencauzar el proyecto.
La Casa Rosada aspira a llegar al 6 de agosto con un texto consensuado que evite una nueva postergación. La reunión prevista para esta tarde será el primer paso de una negociación que continuará en las próximas semanas con el desafío de compatibilizar los planteos de los aliados con la iniciativa elaborada por el Ministerio de Desregulación.