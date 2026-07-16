Javier Milei defendió la ley de tierras y criticó a quienes se oponen: “Son los enemigos del progreso”

Argumentó que la protección de la propiedad privada es una condición necesaria para incentivar el ahorro y la inversión. “Si violentamos el derecho de propiedad, no hay incentivos a ahorrar. Históricamente los distintos gobiernos en la Argentina se dedicaron a robarle a los argentinos y vulnerar ese derecho, pero al mismo tiempo tienen que financiar la inversión, y aquel que invierte tiene que poder capturar los resultados de esa inversión”, afirmó.