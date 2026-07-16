Javier Milei defendió la ley de tierras y criticó a quienes se oponen: “Son los enemigos del progreso”

Resumen para apurados
- Javier Milei defendió este jueves en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el proyecto de propiedad privada para reactivar inversiones, tildando de "enemigos" a la oposición.
- El oficialismo demoró el debate por rechazos a la extranjerización de tierras. Durante el acto, el mandatario confrontó fuertemente a un asistente que interrumpió su discurso.
- El presidente ratificó que buscará la reelección para sentar las bases de un modelo liberal, anticipando una fuerte disputa política para consolidar sus reformas de mercado.
El presidente de la Nación, Javier Milei, defendió este jueves la iniciativa oficial para declarar la inviolabilidad de la propiedad privada y protagonizó un fuerte cruce con un espectador durante su discurso por el 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
El mandatario se refirió a las demoras en el tratamiento de la ley de tierras y cuestionó a quienes rechazan el proyecto impulsado por el oficialismo. “Está claro que aquellos que se opongan a la defensa férrea del derecho de propiedad son la decadencia argentina”, sostuvo.
Argumentó que la protección de la propiedad privada es una condición necesaria para incentivar el ahorro y la inversión. “Si violentamos el derecho de propiedad, no hay incentivos a ahorrar. Históricamente los distintos gobiernos en la Argentina se dedicaron a robarle a los argentinos y vulnerar ese derecho, pero al mismo tiempo tienen que financiar la inversión, y aquel que invierte tiene que poder capturar los resultados de esa inversión”, afirmó.
La defensa de la ley de tierras y las críticas a sus opositores
El oficialismo había postergado el debate del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada debido a la resistencia para avanzar con el capítulo vinculado a la extranjerización de tierras y por la ausencia de aliados clave.
Sobre ese punto, Milei defendió la iniciativa y cuestionó a quienes se oponen a su tratamiento en el Congreso. “No es redundante que estemos enviando al Congreso una ley para declarar la inviolabilidad, el respeto y la defensa a ultranza del derecho de propiedad. Porque respetarlo es lo que va a permitir ahorrar, invertir, crecer y convertirnos en una potencia nuevamente”, expresó.
Luego endureció sus críticas contra sus detractores: “Está claro que aquellos que se opongan a la defensa férrea del derecho de propiedad son los enemigos del progreso. Véanlos hablar y actuar. Son los responsables de la decadencia argentina, son los que violentaron el derecho de propiedad y los que nos hundieron”.
El cruce con un espectador durante el discurso
Durante su exposición, el jefe de Estado fue interrumpido en varias oportunidades por un espectador que cuestionó su gestión. El episodio ocurrió cuando Milei hablaba sobre las consecuencias del populismo y el impacto del gasto público.
“Si tienen una sociedad que despilfarra el dinero o no ahorra, por más que generen ingresos, no van a poder crecer. Si tenés un gobierno populista, se va a estrellar”, señaló.
En ese momento, el espectador respondió: “Como ahora”. Milei replicó: “No, ahora hicimos el ajuste, que los malditos populistas dejaron plantada la bomba”.
Las interrupciones continuaron y, ante el pedido del hombre para que terminara su discurso -le gritó “terminala”-, el jefe de Estado aprovechó la situación para ratificar que buscará continuar en el poder.
“Sí, voy a terminar este mandato, ser reelecto y estar cuatro años más”, expresó ante los aplausos de los presentes. Luego agregó: “Y te voy a dar una mala noticia adicional. Estamos sentando las bases para 100 años de liberalismo, así que si no te gusta, andate a Cuba”.
ð£ï¸Javier Milei cruzÃ³ a una persona del pÃºblico durante su discurso en la Bolsa de Comercio: "Si no te gusta, andate a Cuba"— Filo.news (@filonewsOK) July 16, 2026
â¶ï¸El presidente respondiÃ³ a una interrupciÃ³n mientras defendÃa su programa econÃ³mico y asegurÃ³: "voy a terminar este mandato y voy a ser reelecto". pic.twitter.com/GVigWu8BCD
Milei volvió a cruzar a sus críticos
El intercambio continuó durante la presentación y el Presidente mostró su enojo al referirse a quienes cuestionan el proyecto sobre propiedad privada. “Durante casi 100 años hemos vivido cagándonos sistemáticamente sobre la propiedad privada. Pero, ¿qué podemos esperar de gente parásita que nunca hizo un pu... negocio en su vida? El parásito vive de expropiar”, arremetió.
Tras un nuevo grito desde el público, Milei respondió: “Che, ¿por qué no te alquilas un salón y te vas a hablar? En la época que no era presidente daba conferencias para mil, dos mil y hasta 10 mil personas. Tené una carrera si te gusta hablar tanto, kuka”. “¿Creen que voy a revertir 100 años de decadencia en dos años y medio? Queda un montón, pero vamos por el camino correcto”, afirmó.
“Aquellos que hablan como si hubiéramos heredado Suiza: el 30% de los trabajos formales estaban bajo la línea de la pobreza. Ni siquiera siendo un trabajador formal alcanzaba para salir de la pobreza en la Argentina kuka”, concluyó.