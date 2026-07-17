Revés para el Gobierno nacional: la Ley de Tierras no tuvo apoyo en el Senado

El oficialismo vio frustrados sus planes en el Senado al intentar aprobar el polémico proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. La fuerte resistencia de la oposición dialoguista a convalidar el capítulo que habilita la venta de tierras rurales a personas y capitales extranjeros paralizó el tratamiento de la iniciativa en el recinto.
Ante el inminente fracaso de las negociaciones, la jefa de la bancada oficialista de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció la postergación del debate en pleno recinto. “Para el punto tres vamos a pedir un cuarto intermedio para el 6 de agosto”, comunicó la senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), justo cuando las gestiones para que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aceptara nuevos cambios al proyecto se encontraban totalmente estancadas.
El pedido de cuarto intermedio formulado por Bullrich, quien se anticipó al titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, se aprobó finalmente de manera holgada. La moción cosechó 62 votos afirmativos, tres negativos y una sola abstención, postergando formalmente la discusión de la polémica iniciativa para la vuelta del receso invernal.
Aunque el oficialismo justificó la prórroga en la necesidad de seguir consensuando el texto, fuentes legislativas ofrecieron una versión más pragmática: la ausencia de varios senadores aliados dejó al oficialismo sin el número necesario para imponerse en la votación del articulado. La debilidad numérica quedó en evidencia desde el inicio de la jornada, cuando la sesión comenzó con el quórum justo de 37 senadores, gracias a la asistencia perfecta de LLA y el PRO, y el aporte clave de los diez legisladores de la UCR y fuerzas provinciales.
Conflicto
El verdadero nudo del debate radica en la modificación de la Ley de Tierras vigente desde 2011. La norma actual limita la posesión extranjera al 15% del territorio a nivel nacional, provincial y departamental, y prohibe que una sola nacionalidad concentre más del 30% de ese cupo. El proyecto diseñado por Sturzenegger, en cambio, propone eliminar de raíz estas restricciones para la venta de tierras rurales a personas físicas de origen extranjero.
Esta desregulación total desató fuertes cortocircuitos entre los bloques aliados y el propio ministro de Desregulación. Los senadores de la oposición dialoguista exigen incorporar de forma específica un artículo que habilitará a las provincias a dictar sus propias leyes para reglamentar y limitar la venta de tierras a extranjeros en sus territorios. Sin embargo, Sturzenegger se negó a ceder en este punto de autonomía provincial, lo que terminó de quebrar los acuerdos. Desde el Ejecutivo nacional defienden la iniciativa argumentando que el texto prohibe que estados soberanos extranjeros adquieran territorio argentino.
De decreto a ley
La Cámara alta aprobó por unanimidad (67 votos afirmativos) un proyecto de ley impulsado por las senadoras nacionales Beatriz Ávila y Sandra Mendoza para declarar a San Miguel de Tucumán como capital de la República Argentina en cada 9 de Julio.
La iniciativa impulsada desde el Senado busca elevar a rango de ley lo que hasta ahora se cumplía por decreto: declarar a San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la República Argentina cada 9 de Julio. El proyecto se fundamenta en antecedentes legislativos previos y en el decreto 81 de 1991, que estableció esta conmemoración en reconocimiento al papel histórico de la ciudad en la gesta independentista de 1816.
El objetivo central es consagrar por norma legal la identidad patriótica que se expresa cada año en Tucumán, donde se proclamó la independencia nacional. La propuesta subraya que la Casa Histórica, Monumento Nacional, fue el escenario en el que las Provincias Unidas declararon su voluntad de romper los vínculos con la corona española y constituirse como nación libre e independiente. De este modo, se busca que los actos centrales de cada 9 de Julio tengan lugar en el mismo sitio donde nació la patria.
Finalmente, la propuesta se presenta como un homenaje a la tierra de la independencia argentina y a sus protagonistas. Con el respaldo de historiadores como Carlos Páez de la Torre y Félix Luna, se enfatiza que Tucumán no sólo proclamó la independencia, sino que sentó las bases de una nación soberana.