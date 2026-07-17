Revés para el Gobierno nacional: la Ley de Tierras no tuvo apoyo en el Senado

Aunque el oficialismo justificó la prórroga en la necesidad de seguir consensuando el texto, fuentes legislativas ofrecieron una versión más pragmática: la ausencia de varios senadores aliados dejó al oficialismo sin el número necesario para imponerse en la votación del articulado. La debilidad numérica quedó en evidencia desde el inicio de la jornada, cuando la sesión comenzó con el quórum justo de 37 senadores, gracias a la asistencia perfecta de LLA y el PRO, y el aporte clave de los diez legisladores de la UCR y fuerzas provinciales.