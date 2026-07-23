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En fotos: así empezó la ambiciosa obra para transformar la "Terminal de Tucumán"

Con una inversión que supera los U$S11 millones, comenzaron los trabajos de mayor envergadura en la playa de estacionamiento.

Los trabajos en la playa de estacionamiento.
Los trabajos en la playa de estacionamiento.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El gobierno de Tucumán inició esta semana las obras de remodelación de la Terminal de Ómnibus con una inversión de 11 millones de dólares para modernizar su infraestructura.
  • Los trabajos comenzaron en el estacionamiento con la remoción de pasarelas, renovación de luminarias y la construcción de un destacamento policial y un punto sanitario.
  • Con un plazo de 40 meses y sin interrumpir los servicios, el proyecto busca jerarquizar el centro de transporte y fortalecer la conectividad en el norte argentino.
Resumen generado con IA

La fisonomía de la Terminal de Ómnibus de Tucumán comenzó a cambiar de manera irreversible. Tras años de espera, la transformación integral del edificio entró en su etapa más visible con el despliegue de cuadrillas y maquinaria pesada en el sector exterior. 

Bajo la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, este proyecto no solo busca una mejora estética, sino una readecuación funcional de uno de los puntos neurálgicos de la provincia, por donde transitan miles de personas cada día.

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El puntapié inicial en la playa de estacionamiento

La obra de mayor envergadura dio sus primeros pasos esta semana con la intervención directa en la playa de estacionamiento. Los trabajos actuales incluyen la remoción de las antiguas pasarelas peatonales para su total renovación, la adecuación de canteros y la reubicación estratégica de especies arbóreas.

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"Estamos muy contentos de ver el avance constante. Hoy comienza una etapa fundamental que forma parte de una transformación integral", señaló el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur. Esta fase inicial es clave, ya que reordenará el flujo de vehículos y peatones, mejorando la primera impresión que reciben los viajeros al llegar a la capital tucumana.

Nuevos servicios en el predio

Más allá de las reformas estructurales, el plan incluye la creación de espacios esenciales para el bienestar del usuario. Entre las obras estratégicas que ya se ejecutan, destaca la construcción de un nuevo destacamento policial y un punto sanitario permanente. Estas unidades permitirán una respuesta inmediata ante emergencias y reforzarán la prevención del delito en un área de alta concurrencia.

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De forma paralela, el Ministerio de Obras Públicas, en conjunto con las carteras de Seguridad y Salud, coordina tareas de mantenimiento que ya son perceptibles: la refacción de los núcleos sanitarios, la renovación del sistema de luminarias y trabajos de pintura en áreas comunes. El objetivo es que la terminal recupere su esplendor mientras se completan las etapas más complejas del proyecto.

Una inversión millonaria proyectada a largo plazo

El ambicioso plan de modernización cuenta con una inversión superior a los U$S11 millones y tiene un plazo de ejecución estimado de 40 meses. A pesar de la magnitud de las tareas, desde el Gobierno aseguraron que el funcionamiento de la terminal no se verá afectado. La premisa es clara: los colectivos seguirán operando y los servicios se mantendrán activos mientras la obra avanza a paso firme.

"Todas estas intervenciones se están llevando adelante sin afectar el normal funcionamiento, tal como nos pidió el gobernador", recalcó Nazur. Con este esquema de trabajo, Tucumán se encamina a jerarquizar su principal centro de transporte, convirtiéndolo en una terminal moderna, segura y a la altura de las necesidades de conectividad del norte argentino.

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