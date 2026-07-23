En fotos: así empezó la ambiciosa obra para transformar la "Terminal de Tucumán"

Una inversión millonaria proyectada a largo plazo

El ambicioso plan de modernización cuenta con una inversión superior a los U$S11 millones y tiene un plazo de ejecución estimado de 40 meses. A pesar de la magnitud de las tareas, desde el Gobierno aseguraron que el funcionamiento de la terminal no se verá afectado. La premisa es clara: los colectivos seguirán operando y los servicios se mantendrán activos mientras la obra avanza a paso firme.