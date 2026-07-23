¿Tu hijo apuesta? Lo que los padres deben saber antes de que sea demasiado tarde

La ludopatía ya no tiene necesariamente la imagen de un hombre adulto sentado frente a una máquina tragamonedas. Puede ser un adolescente encerrado en su habitación con un celular en la mano. Un joven que mira un partido de fútbol y apuesta al mismo tiempo. Una persona que descarga una billetera virtual y comienza a jugar con dinero que no tiene. Un padre que descubre que su hijo utilizó los fondos de un negocio familiar para intentar recuperar lo perdido.