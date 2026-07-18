Conectividad y visitas: qué impacto se busca con las mejoras en el aeropuerto y en la terminal de Tucumán

Resumen para apurados
- El gobierno de Tucumán inició esta semana obras en el aeropuerto Benjamín Matienzo y la terminal de ómnibus para mejorar la conectividad y el turismo en la provincia.
- Los trabajos comenzaron con la 'etapa 1' en el aeropuerto y tareas de estacionamiento en la terminal de ómnibus, coordinadas por referentes del sector público y privado.
- Se proyecta que estas mejoras de infraestructura impulsen de manera sostenible el turismo y faciliten el flujo comercial, potenciando el posicionamiento regional de Tucumán.
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