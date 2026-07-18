Política

Conectividad y visitas: qué impacto se busca con las mejoras en el aeropuerto y en la terminal de Tucumán

Esta semana se puso en marcha la “etapa 1” del Benjamín Matienzo, mientras que en la central del ómnibus comenzaron con las tareas en el sector para estacionamiento. Plazos

AEROPUERTO BENJAMÍN MATIENZO / IMAGEN ILUSTRATIVA
AEROPUERTO BENJAMÍN MATIENZO / IMAGEN ILUSTRATIVA
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobierno de Tucumán inició esta semana obras en el aeropuerto Benjamín Matienzo y la terminal de ómnibus para mejorar la conectividad y el turismo en la provincia.
  • Los trabajos comenzaron con la 'etapa 1' en el aeropuerto y tareas de estacionamiento en la terminal de ómnibus, coordinadas por referentes del sector público y privado.
  • Se proyecta que estas mejoras de infraestructura impulsen de manera sostenible el turismo y faciliten el flujo comercial, potenciando el posicionamiento regional de Tucumán.
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