La Terminal de Tucumán sumará el nombre de Bernabé Aráoz

Resumen para apurados
- La Terminal de Tucumán sumará el nombre del prócer Benjamín Aráoz, en cumplimiento de una ley provincial y en el marco de las obras de remodelación de la estación.
- La medida se concreta casi seis años después de sancionarse la ley 9.297. La nueva identidad visual se integrará a los trabajos de renovación y cartelería.
- Este cambio salda una postergada designación legal y busca modernizar la infraestructura de transporte tucumana, rescatando el valor histórico local.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Lo más popular
Ranking notas premium