Política

La Terminal de Tucumán sumará el nombre de Bernabé Aráoz

A casi seis años de la sanción de la ley 9.297, se impondrá la nueva denominación en la estación, en el marco de las obras de remodelación.

TERMINAL DE ÓMNIBUS DE TUCUMÁN
TERMINAL DE ÓMNIBUS DE TUCUMÁN FOTO DIEGO ARÁOZ/ LAGACETA
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Terminal de Tucumán sumará el nombre del prócer Benjamín Aráoz, en cumplimiento de una ley provincial y en el marco de las obras de remodelación de la estación.
  • La medida se concreta casi seis años después de sancionarse la ley 9.297. La nueva identidad visual se integrará a los trabajos de renovación y cartelería.
  • Este cambio salda una postergada designación legal y busca modernizar la infraestructura de transporte tucumana, rescatando el valor histórico local.
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