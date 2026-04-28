Tras el traspaso oficializado, la Terminal de Ómnibus se despidió de una etapa con un video emotivo

Resumen para apurados
- El Gobierno de Tucumán oficializó el traspaso de la Terminal de Ómnibus a una nueva empresa tras 30 años, buscando modernizar el nodo de transporte clave de la provincia.
- La firma saliente se despidió tras administrar el predio desde 1994. El traspaso se concretó en un acto oficial que marca el inicio de un plan de obras por 40 meses.
- Se invertirán 11,2 millones de dólares para renovar sanitarios, seguridad y locales comerciales. El objetivo es recuperar la excelencia y el orgullo tucumano en el complejo.
El Gobierno concretó de manera oficial el traspaso de la administración y explotación de la Estación Terminal de Ómnibus de Tucumán. En un acto administrativo, realizado en las instalaciones del predio, el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público hizo efectiva la entrega de la concesión a la nueva firma adjudicataria, marcando el fin de un ciclo de tres décadas y el inicio de una etapa de renovación absoluta.
Previamente, con un mensaje cargado de memoria y agradecimiento, la página de Terminal Shopping difundió un video en el que oficializó su despedida. El comunicado repasa el rol que tuvo el predio desde 1994, cuando el lugar se consolidó no solo como un nodo clave del transporte provincial, sino también como un espacio de encuentro para miles de tucumanos.
“Fue mucho más que una terminal: fue punto de encuentro, de recuerdos y de momentos compartidos”, expresaron en el mensaje que acompaña la pieza audiovisual. En esa misma línea, destacaron el impacto del denominado Shopping del Jardín, que funcionó como complemento comercial del complejo y se integró a la vida cotidiana de la ciudad.
Según señalaron, ese espacio “se convirtió en parte de la vida de miles de tucumanos”, al albergar actividades, comercios y experiencias que trascendieron la lógica del tránsito de pasajeros.
“Hoy nos toca despedirnos y dar paso a un nuevo comienzo”, indicaron desde la firma, en referencia directa al traspaso de la concesión. El mensaje incluyó además un reconocimiento al personal, a los subconcesionarios y a todos los que formaron parte del funcionamiento diario del lugar a lo largo de los años.
La publicación cierra con una frase que sintetiza el tono de la despedida: “Porque los lugares cambian… pero lo vivido permanece para siempre”, subrayando el carácter simbólico de esta transición.
Lo que viene ahora
La nueva gestión asume el compromiso de ejecutar un ambicioso plan de obras con una inversión de U$S 11.200.000 en un plazo de ejecución de 40 meses, bajo una concesión estipulada por 20 años.
Los cambios comenzarán de manera inmediata con mejoras en la iluminación y la cartelería, mientras que la primera etapa de obras estará enfocada en la remodelación integral de los núcleos sanitarios, una de las demandas más urgentes de los usuarios.
Asimismo, el proyecto contempla la incorporación de un sistema de seguridad con estándar aeroportuario, mediante la instalación de 150 cámaras de alta resolución, junto con la creación de salas de espera climatizadas, espacios verdes, la jerarquización integral de la fachada y nuevos ámbitos de confort destinados a optimizar la experiencia de los usuarios.
En cuanto a la operatividad, se confirmó que la terminal funcionará al 100% de su capacidad durante todo el proceso de obra, el cual se realizará por etapas para no afectar las frecuencias ni la comodidad de los pasajeros.
El acto de transferencia fue encabezado por el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur; el secretario de Asistencia Legal y Técnica, Nicolás Pacios; la directora de Planeamiento y Proyectos, Virginia Pizzolitto; la escribana adjunta de la Escribanía de Gobierno, Josefina Jaeggy; y representantes legales de la Fiscalía de Estado, quienes llevaron adelante el proceso, junto a la participación de autoridades y personal de la UTE adjudicataria. Asimismo, contó con la presencia del ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa.
Al formalizar la entrega, Nazur destacó la trascendencia del momento. "Hoy es un día importantísimo para la provincia de Tucumán. Después de 30 años la terminal cambia de manos. Hemos proyectado una terminal de excelencia, como lo fue en sus mejores años. Estamos iniciando un cambio de paradigma donde la seguridad, el confort y la tecnología serán la prioridad para que los tucumanos vuelvan a sentirse orgullosos de su terminal".
Asimismo, el ministro brindó detalles sobre el seguimiento de los compromisos asumidos: "el control del Gobierno será riguroso. Vamos a formar una comisión especial con distintos estamentos del Ministerio, como la SEOP, la DAU, Transporte y el área Legal y Técnica, para hacer un seguimiento estricto y garantizar que se cumpla con cada punto del contrato y de la propuesta de inversión".
Por su parte, el presidente de la firma Ingeco S.A., Marcelo Katz, expresó que “hemos recibido formalmente la concesión y, a partir de hoy, asumimos el compromiso de llevar adelante este nuevo proyecto. Se trata de un desafío que nos entusiasma, con una inversión significativa orientada a la puesta en valor integral del predio, la recuperación de espacios y la modernización y jerarquización de sus edificios. Asimismo, incorporaremos nuevos servicios, locales comerciales, un área de shopping y un patio de comidas, con el objetivo de acercar este espacio a los vecinos y potenciar su uso y funcionalidad”.