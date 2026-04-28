Tras el traspaso oficializado, la Terminal de Ómnibus se despidió de una etapa con un video emotivo

Por su parte, el presidente de la firma Ingeco S.A., Marcelo Katz, expresó que “hemos recibido formalmente la concesión y, a partir de hoy, asumimos el compromiso de llevar adelante este nuevo proyecto. Se trata de un desafío que nos entusiasma, con una inversión significativa orientada a la puesta en valor integral del predio, la recuperación de espacios y la modernización y jerarquización de sus edificios. Asimismo, incorporaremos nuevos servicios, locales comerciales, un área de shopping y un patio de comidas, con el objetivo de acercar este espacio a los vecinos y potenciar su uso y funcionalidad”.