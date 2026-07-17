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Fiebre mundialista: ¿podría haber asueto el lunes en Tucumán?

Jaldo tendrá que determinar una posible suspensión de actividades.

Fiebre mundialista: ¿podría haber asueto el lunes en Tucumán?
Hace 3 Hs

Trabajadores de las distintas oficinas públicas que se encuentran activas en la provincia asistieron ayer a sus puestos laborales todavía con una elevada fiebre mundialista. Los comentarios sobre lo que fue el triunfo de la Selección ante Inglaterra, los festejos y la final que se viene ante España acapararon las conversaciones del jueves. Y entre esas charlas que se dieron, no son pocos los que comenzaron a preguntarse cómo sería la actividad el lunes si es que los resultados favorecen al equipo de Lionel Scaloni. ¿Podría haber asueto administrativo en Tucumán?

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Fuentes cercanas a la Casa de Gobierno indicaron que el gobernador Osvaldo Jaldo retornaría a la provincia el fin de semana, luego de unos días de descanso en familia tras las actividades oficiales por el 9 de Julio. Sería él quien tendría que tomar una determinación de acuerdo al resultado del partido. Dado que el partido se disputará el domingo desde las 16, especularon que -racionalmente- serían bajas las posibilidades de que se decrete el lunes como día no laborable para la administración pública. Sin embargo, las fuentes indicaron que percibieron eufórico al mandatario durante los últimos partidos; incluso, que hubo una publicación con la camiseta albiceleste en sus redes sociales. Por este motivo, no descartaron que el titular del Ejecutivo pueda suspender las actividades si el resultado acompaña.

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